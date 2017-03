Rooney muốn chia tay M.U vì từng mâu thuẫn với David Moyes

Rooney cùng David Moyes tại Everton - Ảnh: Yahoo Sports

Theo Cự Giải (TT&VH Online / Yahoo Sports)

Thông báo chính thức trên được phát đi chỉ vài giờ trước khi có nguồn tin tiết lộ rằng tiền đạo Wayne Rooney lần thứ hai bày tỏ ý định được ra đi sau mùa giải này. Xem ra, việc Ferguson tuyên bố về hưu cũng như việc Manchester Utd bổ nhiệm David Moyes làm HLV trưởng đội bóng không phải là lý do trực tiếp dẫn đến quyết định nói trên của Rooney. Bởi, theo các tin tức mà Yahoo Sports thu thập được, Rooney muốn chia tay Old Trafford bởi vì anh có quá khứ không mấy tốt đẹp với vị tân HLV mùa tới của Manchester Utd.Khi Rooney được đôn lên đội một Everton từ tuyển trẻ và có màn ra mắt đội một vào năm 2002, Moyes cũng được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội bóng này. Cả hai làm việc với nhau cho đến khi Rooney được bán sang Manchester Utd với giá 25 triệu bảng Anh vào năm 2004, mặc dù khi ấy Everton đã rất cố gắng giữ chân anh cũng như nhận được rất nhiều lời đề nghị khác.Bốn năm sau đó, Rooney ra mắt cuốn tự truyện với nhan đề “My Story So Far”. Trong quyển tự truyện này, Rooney có nói rằng Moyes đã từng để lộ thông tin về cuộc đối thoại riêng tư giữa anh với ông về việc anh đầu quân cho Manchester Utd với tờ báo Liverpool Echo. Tuyên bố này sau đó được tờ Daily Mail của Anh trích dẫn lại và đăng trong bài viết với dòng tít viết Moyes bắt Rooney phải rời Everton đăng kèm câu nói gây cười của Rooney “David Moyes đố kỵ tôi”.Sau đó, David Moyes kiện Rooney ra tòa với lý do anh đã phỉ báng ông. Kết cục, David Moyes giành chiến thắng trong vụ kiện và số ra ngày 03 tháng 6 năm 2008 của tờ Telegraph đã viết:“Các luật sư của Rooney nói rằng thân chủ của họ “thành thật xin lỗi” vì gây ra những tác động xấu đến tinh thần và thanh danh David Moyes, cũng như sẽ bồi thường những “thiệt hại có thật” cho HLV của Everton cùng chi phí liên quan đến vụ kiện. Được biết, chi phí này lên đến 500.000 bảng Anh.Đây là lần đầu tiên một vị HLV ở Ngoại hạng Anh kiện một học trò của mình vì tội phỉ báng và quá trình hòa giải đạt được trước khi vụ việc được đưa ra xét xử.Rooney cũng thừa nhận rằng cựu HLV của anh đã không để lộ thông tin về cuộc đối thoại cá nhân giữa hai người ra báo chí liên quan đến quá trình chuyển nhượng của anh từ Everton sang Manchester Utd vào năm 2004.”David Moyes sau đó đã quyên tặng toàn bộ số tiền mà ông nhận được trong vụ kiện cho Quỹ từ thiện các cựu cầu thủ của Everton.