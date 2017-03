Rooney ở với MU: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Đấy là những nét sơ lược nhất về những gì mà R10 sẽ nhận được khi quyết định gắn bó với MU. Một thương vụ quá hậu hĩnh đối với tiền đạo của ĐT Anh..





Theo VNN/ Bongdaso.com

Ai đó có thể nói Sir Alex Ferguson là người chiến thắng trong việc giữ chân thành công cậu học trò cưng khi đã có một buổi thuyết phục cầu thủ này. Ông chủ Glazer cũng có thể nhận chiến công ấy về mình. Theo BBC, tỷ phú người Mỹ đã có một cuộc gọi điện riêng cho Rooney để hứa hẹn về viễn cảnh tươi đẹp nếu R10 ở lại (giống như Abramovich đã làm với Terry khi trung vệ đội trưởng của Chelsea bày tỏ ý muốn ra đi hồi năm ngoái). Thậm chí, GĐĐH Gill cũng có thể dính máu ăn phần. Nhưng thực tế, trong cú áp phe này chỉ có một người chiến thắng vĩ đại, đó chính là Wayne Rooney.Với bản HĐ bom tấn dài hạn này, R10 đã hoàn toàn có thể yên tâm mà gặt hái. Tính ra, trong 5 năm tới chân sút này sẽ bỏ túi sơ sơ khoảng 60 triệu bảng - một con số khổng lồ nếu biết rằng lương cũ của Rooney “chỉ” là 90 nghìn bảng sau khi đã trừ thuế, đồng thời CLB chủ quản của anh đang gánh trên mình khoản nợ lên tới 720 triệu bảng.“Khi phần lớn trong chúng ta phải đối diện với nguy cơ mất việc hay bị cắt giảm lương trong 5 năm tới, Wayne Rooney hoàn toàn có quyền cười tươi. Bởi trong khoảng thời gian đó anh ta sẽ kiếm được ít nhất 60 triệu bảng”. Tờ DailyMail bình luận có phần châm biếm.Thực tế, khoản lương kếch xù của Rooney sẽ càng tạo ra một sức ép tài chính đáng kể với MU. Bởi ngay cả khi đã áp dụng chính sách tương đối thắt lưng buộc bụng, MU vẫn thua lỗ tới 79,6 triệu bảng trước thuế và là khoảng 83,6 triệu bảng sau thuế ở mùa giải 2009/2010. Còn ở mùa trước nữa, Quỷ đỏ cũng chỉ thoát khỏi cảnh lỗ đậm nhờ việc cắn răng bán đi Cristiano Ronaldo (nhờ thu được 80 triệu bảng từ cú áp phe này mà MU mới lãi 25,5 triệu bảng).Đấy là chưa kể việc phá khung cho Rooney, chắc chắn sẽ tạo ra tiền lệ để các cầu thủ khác có thể học hỏi, đòi tăng lương (tất nhiên không phải đến mức khủng như R10 nhưng cũng sẽ cao hơn nhiều so với hiện nay).Cần nhớ rằng, chính nhà Glazer đã cố gắng duy trì một chính sách lương thưởng hà khắc nhằm tránh sự phình to của các khoản nợ. Cũng vì thế mà dù Bebe và van der Vaart đều có phí chuyển nhượng tương đương nhau, song MU chỉ chiêu mộ được cầu thủ vô danh người Bồ Đào Nha (do không đáp ứng được mức lương của van der Vaart).Tất nhiên, không phải các ông chủ người Mỹ của MU không biết những nguy cơ hiển hiện ấy. Nhưng rốt cuộc họ vẫn phải nhắm mắt theo lao. Đơn giản bởi Rooney cùng người đại diện Paul Stretford đã chơi nước cờ quá cao.Tiền đạo sinh năm 1985 này hiểu rất rõ chính anh chứ không phải bất cứ ai khác đang là người nắm thế ưu thế để lái vụ đàm phán hoàn toàn theo ý mình. Khi mà vào sang năm, Rooney có quyền chuộc HĐ của mình với mức phí 5 triệu bảng bèo bọt.Không những thế, Rooney còn khôn ngoan làm nóng vấn đề đúng ở thời điểm Manchester United đang bị nghi ngờ về thực lực. Điều này đã tạo ra một áp lực cực lớn lên BLĐ CLB. Việc R10 ra đi đương nhiên sẽ gây ra một sự sụp đổ đáng kể về niềm tin, qua đó càng khiến thương hiệu MU càng xuống giá thảm hại. Lúc ấy cũng giống như một công ty liên tục xuất hiện những thông tin xấu, có lẽ chẳng còn ngân hàng nào dám cho nhà Glazer vay tiền, chẳng còn nhà đầu tư nào dám đầu tư vào Manchester United. Và đấy sẽ là thảm họa thực sự đối với những ông chủ của Quỷ đỏ. Thế nên, họ đành phải ngoan ngoãn xuống nước, thuận theo bản HĐ mà Paul Stretford và Rooney chìa ra.Những gì diễn ra tại Old Trafford trong 1 tuần qua chẳng khác nào một siêu phẩm phim hành động của Hollywood, khi mà những diễn biến dồn dập của nó, đặc biệt là cái kết không tưởng đã khiến 99,99% khán giả phải ngã ngửa vì bất ngờ. Từ chỗ Rooney bỗng dưng muốn…chia tay CLB, cho đến việc đột ngột thay đổi 180 độ.Dường như chỉ có thể nói rằng 2 đạo diễn Rooney và Paul Stretford quá tài năng. Một bàn thắng vĩ đại của Rooney cho dù trong suốt 7 tháng qua chưa bao giờ anh này có được phong độ đỉnh cao.Còn với những ông chủ người Mỹ của MU thì đây lại là một bàn thua quá lớn. Một bàn thua rất có thể sẽ khiến cho con đường diệt vong về tài chính của đế chế Glazer tại Nhà hát của những giấc mơ càng trở nên ngắn hơn bao giờ hết!