Rooney thú nhận suýt nữa lại đá trượt penalty ở Braga

Rooney đã không sút hỏng phạt đền

Rạng sáng qua 8/11, Man United đã có pha lội ngược dòng tuyệt vời trên sân AXA của Braga và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Đó là một trận đấu mà Wayne Rooney là một trong những người chơi hay nhất bên phía Quỷ đỏ và góp công với 1 bàn thắng từ chấm phạt đền ít phút sau khi van Persie gỡ hòa 1-1.



Rooney đã may mắn, và may ngay từ khi anh ngã trong vòng cấm, một pha bóng mà tác động của hậu vệ Braga là không đủ khiến tiền đạo của Man United ngã đẹp đến vậy. Nhưng may mắn thực sự đến ở cú sút 11m của Rooney, khi thiếu chút nữa anh đã lại thực hiện hỏng ăn.

Cách đó 4 ngày trong trận đấu với Arsenal trên sân Old Trafford, Rooney đã gây thất vọng ghê gớm khi sút hỏng 1 quả penalty. Pha sút phạt rất tồi ấy của Rooney đã khiến HLV Alex Ferguson thực sự giận dữ bởi đây đã là quả đá penalty hỏng thứ tư của Man United kể từ đầu mùa giải. Thế nên khi Rooney đứng trước quả phạt 11m do chính anh kiếm được ở trận gặp Braga, sự lo lắng lại xuất hiện.



Thực tế là pha sút 11m của Rooney ở trận đấu với Braga chút nữa đã hỏng khi chân trụ của tiền đạo này đã bị trượt. Cơn mưa lớn đã khiến mặt sân AXA sũng nước và Rooney đã bị trượt chân trụ khi sút bóng. May mắn là bóng vẫn đi vào góc cao khung thành của Braga và bàn thắng đã được ghi.

Trả lời sau trận đấu, khi được hỏi liệu có chút lo lắng nào khi nhận nhiệm vụ thực hiện quả penalty này, Rooney đã khẳng định: "Không, không một chút nào. Tôi đã rất thất vọng sau khi thực hiện hỏng quả penalty ở trận gặp Arsenal. Sau trận đấu đó, tôi đã nói là tôi thực hiện không tốt. Còn ở trận gặp Braga này tôi thừa nhận mình đã có chút may mắn khi đá 11m. Tôi đã bị trượt chân nhưng thật may mắn là bóng vẫn đi vào lưới và tôi thực sự vui mừng vì điều đó".



Van Persie đã lập công, Rooney không bỏ lỡ quả phạt đền, Chicharito cũng tỏa sáng ít phút trước khi trận đấu kết thúc với pha ghi bàn ở cự ly gần, Man United đã có chiến thắng ngược 3-1 rất ấn tượng. Và với thành tích toàn thắng ở bảng H, M.U chính thức có mặt ở vòng đấu tiếp theo.

Theo Phương Anh (Bongdaplus)