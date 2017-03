Rooney và 9 cầu thủ từng lỡ nhịp trong những giải đấu lớn

1. Andrei Arshavin (ĐT Nga) Euro 2008 là một mùa giải thành công với bóng đá Nga khi đội bóng này đã lọt tới vòng bán kết và chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch TBN. Andrei Arshavin là một trong những ngôi sao sáng nhất với màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên trước đó, tiền vệ Arsenal đã phải bỏ lỡ 2 trận đầu tiên ở vòng bảng do phải chịu án phạt cấm thi đấu 2 trận của UEFA sau tình huống nhận thẻ đỏ trong trận thắng 1-0 trước Andorra ở vòng loại. Tuy nhiên, sự trở lại của Arshavin ở những trận đấu tiếp theo đã giúp ĐT Nga thi đấu khá tốt khi liên tiếp giành thắng lợi trước Thụy Điển (ở vòng bảng) và Hà Lan (tứ kết). Màn trình diễn của tiền vệ này trong kì Euro năm đó đã giúp anh gia nhập Arsenal vào tháng 1 năm sau. 2. Mehmet Bazdarevic (Nam Tư) Mehmet Bazdarevic là một tiền vệ sáng tạo bậc nhất của ĐT Nam Tư trong giai đoạn những năm 80 thế kỉ trước. Tuy nhiên, anh lại chưa từng một lần tham dự một VCK World Cup. Sự kiện bỏ lỡ đáng tiếc nhất xảy ra vào năm 1990 khi World Cup được tổ chức tại Ý. Mehmet Bazdarevic đã bị cấm thi đấu trong tất cả các trận của ĐT Nam Tư tại VCK World Cup năm đó sau khi phải nhận án phạt từ vòng loại. Đó là một trong những sự thiếu vắng đáng tiếc của ĐT Nam Tư và đội bóng này không thể tiến sâu hơn khi bị Argentina loại ở vòng tứ kết với tỉ số 3-2. 3. Liam Brady (CH Ailen) Liam Brady là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của CH Ailen trong những năm 80-90 ở thế kỉ trước. Anh có cơ hội được khẳng định mình tại VCK Euro 1988 được tổ chức tại nước Đức nhưng đó lại là một kỉ niệm buồn của tiền vệ Inter Milan. Cũng giống như Rooney, Liam Brady đã bị cấm thi đấu 2 trận mở màn ở vòng đấu bảng và không thể giúp CH Ailen tạo nên bất ngờ trong giải đấu năm đó khi không thể vượt qua vòng bảng. 2 năm sau đó, tiền vệ này lại bỏ lỡ VCK World Cup 1990 khi dính chấn thương trước ngày khai cuộc. 4. Christophe Dugarry (Pháp) Christophe Dugarry là một trong những tiền đạo nổi tiếng của ĐT Pháp trong giai đoạn thành công của đội bóng này vào những năm 1998-2000. Anh đã từng bị UEFA treo giò 4 trận tại vòng loại Euro 2000 (trong đó có 3 trận ở vòng loại). Bởi vậy, Christophe Dugarry đã bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của ĐT Pháp ở VCK Euro 2000 nhưng sự trở lại của anh đã mang lại những sự thành công nhất định cho Gà trống. ĐT Pháp đã lên ngôi vô địch Châu Âu vào mùa giải năm đó sau khi lần lượt vượt qua những đội bóng lớn như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia. 5. Mike Hanke (Đức) Trong trận đấu với Mexico tại giải Confederation Cup 2005, Mike Hanke đã phải nhận thẻ đỏ và điều quan trọng hơn là anh không thể góp mặt trong 2 trận đấu đầu tiên của ĐT Đức ở VCK World Cup diễn ra một năm sau đó. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn chiếm được lòng tin của HLV Jurgen Klinsmann khi vẫn có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Đức và anh đã được vào sân ở trận đấu cuối cùng tranh hạng 3 với Bồ Đào Nha. 6. Benjamin Huggel (Thụy Sĩ) ĐT Thụy Sĩ đã giành vé tham dự VCK World Cup sau khi vượt qua Thổ Nhĩ Kì ở lượt trận play-off. Trong trận đấu lượt về tại Istanbul, pha phạm lỗi đầy ác ý đã khiến Benjamin Huggel đã phải nhận một án phạt khá nặng từ FIFA. Tiền vệ này đã bị cấm thi đấu 6 trận và theo đó anh không thể có cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh một năm sau đó. Đó có thể coi là sự thiếu vắng khá đáng tiếc bởi Huggel được đánh giá là tấm lá chắn khá tốt của Thụy Sĩ ở hàng tiền vệ. 7. Glen Moss (New Zealand) ĐT New Zealand đã không thể tạo nên bất ngờ ở kì World Cup 2010 nhưng đó lại là đội bóng bất bại khi cầm hòa trong cả 3 trận đấu tại vòng bảng trước Italia, Paraguay và Slovakia. Trong mùa giải năm đó, sự thiếu vắng đáng tiếc nhất của New Zealand là thủ thành số 1, Glen Moss. Anh đã bị treo giò 2 trận đầu tiên ở vòng bảng và không thể cùng đội bóng này tạo nên bất ngờ trong lần tham dự World Cup thứ 2. 8. Cristian Rodriguez (Uruguay) Cristian Rodriguez là một trong những tiền vệ tài năng của bóng đá Uruguay nhưng tại kì World Cup 2010 diễn ra năm ngoái tại Nam Phi, anh không thể tham dự 2 trận đấu đầu tiên của Uruguay do phải nhận án phạt của FIFA sau pha phạm lỗi với Gabriel Heinze (Argentina) ở trận đấu cuối cùng vòng loại. Trong mùa giải năm đó, Uruguay cũng đã tiến tới vòng bán kết và chỉ chịu thua Hà Lan với tỉ số 2-3. Đội bóng đến từ Nam Mỹ cũng chịu thất bại tương tự trước ĐT Đức ở trận tranh hạng 3 nhưng vị trí thứ 4 cũng đã tạo nên một mùa giải thành công của bóng đá Uruguay. 9. Nemanja Vidic (Serbia) ĐT Serbia đã vượt qua vòng loại để góp mặt tại VCK World Cup 2006 nhưng ở trận đấu cuối cùng vòng loại với Bosnia, trung vệ Nemanja Vidic đã phải nhận thẻ đỏ và không thể góp mặt trong trận khai màn với Hà Lan tại nước Đức diễn ra 1 năm sau đó. Tuy nhiên, do ở vào bảng đấu quá khó, sự trở lại của trung vệ MU trong 2 trận đấu sau đó cũng không giúp Serbia tránh khỏi thất bại khi để thua 0-6 trước Argentina và 2-3 trước Bờ Biển Ngà. 10. Wayne Rooney (ĐT Anh) Cho dù vượt qua vòng loại Euro 2012 sau trận hòa với Montenegro ở sân khách nhưng ĐT Anh sẽ phải nhận một sự mất mát khá lớn khi tiền đạo chủ lực Wayne Rooney sẽ không thể góp mặt trong 3 trận đấu vòng bảng của Tam sư tại VCK Euro 2012 sẽ diễn ra vào mùa hè tới. Phán quyết của Tiểu ban kỉ luật UEFA đã chính thức được đưa ra vào ngày hôm qua. Đó là một quyết định khá nặng tay và HLV Fabio Capello phải tính tới những phương án thay đổi nếu như muốn tiền đạo MU có cơ hội được góp mặt trong những trận đấu tiếp theo tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa hè tới. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)