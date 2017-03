Rosella Sensi đạt thỏa thuận bán Roma: Tin mừng cho Giallorossi

AS Roma thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Italpetroli do nhà Sensi nắm giữ. Tập đoàn Italpetroli đang ngập trong khoản nợ ngân hàng lên đến 370 triệu euro và nếu không thể nhượng lại quyền sở hữu CLB Roma, nhà Sensi sẽ không có cách nào rũ nợ. Do vậy, sau rất nhiều những tuyên bố rắn rỏi của nữ chủ tịch Rosella Sensi về việc quyết tâm giữ lại CLB, bởi đó là một biểu tượng của thành phố Rome, nhà Sensi đã phải nhượng bộ. Vào cuối giờ chiều hôm thứ Hai vừa qua, CLB Roma đã chính thức đạt được thỏa thuận chuyển nhượng.





Nhà Sensi thời “thịnh trị”: Rosella (trái) và cha - cố chủ tịch Roma, Franco Sensi

Theo đó, ngân hàng UniCredit ở Rome (chủ nợ) sẽ giữ 49% cổ phần CLB, trong khi nhà Sensi giữ 51%. 67% trong số cổ phần mà nhà Sensi đang giữ sẽ được chuyển vào một công ty mang tên Newco Roma. Sau đó, ngân hàng UniCredit, với quan hệ rộng lớn và khả năng chuyên môn cao hơn, sẽ trực tiếp đứng ra đàm phán cho những đối tác đủ khả năng về tài chính để mua lại CLB Roma.

Thời gian gần đây, có rất nhiều đối tác từng gõ cửa nhà Sensi để tìm cách tiếp cận việc mua lại Roma, nhưng đều vấp phải thái độ bất hợp tác. Lúc đó, nhà Sensi vẫn còn lừng chừng quanh việc bán hay không bán CLB, nên đã “hét” giá quá cao khiến các nhà đầu tư nản lòng. Việc nhà Sensi nhường lại quyền đàm phán cho chính ngân hàng UniCredit có thể sẽ thúc đẩy quá trình bán CLB. Tuy gia đình Sensi rất được CĐV Roma yêu quý do đã gắn bó từ lâu với CLB, nhưng hiện nay, trước sức ép thành công, nhà Sensi đã bộc lộ rất nhiều hạn chế, đặc biệt trong khâu tài chính khiến Roma có sức cạnh tranh yếu hơn hẳn so với các “đại gia” phương Bắc. Việc nhà Sensi không còn “cố thủ” mà đã chấp nhận rút lui là tín hiệu đáng mừng cho Giallorossi và những CĐV Roma khát khao sự thừa nhận trên bình diện châu Âu.

Chưa rõ Roma sẽ ra sao sau khi đổi chủ, nhưng ít nhất, thông tin trên cũng khiến quá trình đàm phán chiêu mộ tân binh của Roma trở nên tích cực hơn. Mục tiêu quan trọng nhất của Roma là việc mua đứt Nicolas Burdisso của Inter đã sắp hoàn thành. GĐTT Daniele Prade sẽ có mặt ở Milan trong hôm nay để “chốt” mức giá chuyển nhượng, theo nguồn tin từ nhật báo uy tín Corriere dello Sport, Inter đã đồng ý giá 6,5 triệu euro. Trong khi Valon Behrami (người từng ghi bàn cho… Lazio trong trận derby Thủ đô) cũng đang sửa soạn hành lý để gia nhập Roma. Tiền vệ đang chơi cho West Ham chỉ còn đợi người đại diện của anh trở về sau chuyến công cán Romania để hoàn tất thủ tục gia nhập Giallorossi.

Rõ ràng, nước lã không thể vã nên hồ, nên sự ra đi của nhà Sensi là điều nhất định phải đến, dù họ từng rất nỗ lực trong việc cải thiện hình ảnh CLB.

(Theo báo Bóng Đá)