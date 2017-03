Roy Hodgson đau đầu vì bị 'cò' vây quanh khách sạn

HLV Roy Hodgson đã phải đau đầu khi những tay cò lượn lờ khắp trong khách sạn Cantilly nơi tuyển Anh đóng quân tham dự Euro 2016.

Vụ việc nghiêm trọng đến độ Roy Hodgson phải hăm dọa nếu những tay cò này tiếp xúc với cầu thủ thì ông sẽ gọi lực lượng an ninh can thiệp và bản thân cầu thủ sẽ chịu sự trừng phạt kỷ luật do chính ông đưa ra. Vụ việc Jamie Vardy thương lượng để về Arsenal ngay trước khi tuyển Anh sang Pháp đã làm tình hình đội tuyển thêm xao nhãn. HLV Roy Hodgson đã cảnh báo học trò là hãy tập trung vào chuyên môn đi, quên chuyện chuyển nhượng và nghĩ đến tiền bạc ở thời điểm này.



Roy Hodgson đang bực bội vì các cò "lượn" trong khách sạn nơi tuyển Anh đóng quân

Roy Hodgson đã xác định rằng, những tay cò chèo kéo Vardy đang hiện diện nơi đội tuyển Anh đóng quân tại Pháp để tìm các tiếp cận chân sút của Leicester City. Nhiều cò đã vào khách sạn Chantilly thuê phòng ở để tiếp cận Vardy, đây là một điều tồi tệ hết sức.

Roy Hodgson nói: “Họ đến khách và... cắm dùi ở đó tìm cách tiếp cận cầu thủ để thuận lợi trong công việc thương lượng. Tôi đã yêu cầu các tuyển thủ đang làm nhiệm vụ quốc gia thì hãy tập trung vào công việc của mình, mọi hoạt động liên quan đến chuyển nhượng hoặc của cấp CLB thời điểm này là không thể được. Và nó rất tồi tệ nếu cầu thủ thực thi theo đề nghị của giới cò”. Nhà cầm quân của tuyển Anh cũng cho rằng, quy chế của tuyển Anh rất rõ ràng, cầu thủ nào tiếp xúc bàn việc chuyển nhượng khi tập trung tuyển Anh là vi phạm quy chế và trước tiên tôi buộc rời đội ngay tức khắc”.

Tuy nhiên nhà cầm quân tam sư cũng cho rằng, mình cảm thất bất lực vì cầu thủ có thể giao dịch với cò qua Skype hoặc các mạng xã hội. Trong thời gian làm nhiệm vụ tuyển Anh mà bất kỳ cầu thủ nào suy nghĩ việc chuyển nhượng đều có thể làm phân tâm ảnh hưởng trực tiếp trên chuyên môn.