Roy Hodgson sẽ bám trụ ở Liverpool đến cùng

Mặc cho Liverpool đang trình diễn một phong độ nghèo nàn, Hodgson luôn miêng khẳng định ông đã hoàn thành tốt công việc của mình và Liverpool ... vẫn ổn (dù xếp vị trí áp chót trên BXH Premier League). Mới đây, vị HLV này còn tuyên bố hùng hồn rằng đừng mơ đến chuyện ông xin từ chức mà sẽ quyết theo đội bóng đến ... lúc bị sa thải thì thôi.

Đến giờ, Hodgson vẫn chưa lúc nào dũng cảm nhận trách nhiệm về mình trong chuỗi thành tích đáng buồn từ đầu mùa. Qua 8 trận đấu ở Premier League, Liverpool thắng đúng 1 trận và đang chìm sâu xuống khu vực xuống hạng với vẻn vẹn 6 điểm trong tay. Không hẳn những đội Liverpool đã gặp quá mạnh hay đội bóng thiếu may mắn mà rõ ràng, The Kop đang chơi quá tệ, nhạt nhoà cả về lối chơi lẫn tinh thần dù đội hình không bị sứt mẻ bao nhiêu, ngoại trừ sự thay đổi to lớn trên băng ghế huấn luyện. Một điểm khá kỳ lạ là Liverpool lại thi đấu không đến nỗi nào ở Europa League. Dĩ nhiên 5 điểm sau 3 trận vòng bảng chẳng phải là thành tích gì to tát nếu so với các đội khách nhưng với Liverpool, đó là thành tích đáng ngạc nhiên nếu biết rằng, "Lữ đoàn đỏ" chưa bao giờ sử dụng lực lượng mạnh nhất cho giải đấu này.

Roy Hodgson: Đã đến lúc phải lấy hành động thay lời nói

Chẳng hiểu có phải vì thế mà Hodgson vẫn nhất quyết cho rằng mình đã làm được nhiều thứ cho Liverpool. Mới đây, ông hùng hồn tuyên bố: "Tôi đã nghe nhiều tin đồn thất thiệt về tương lai của tôi ở sân Anfield và xin được khẳng định rằng, chẳng có chút sự thật nào trong mớ thông tin đó. Tôi xin trả lời một cách ngắn gọn rằng tôi chưa và sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện từ chức". Nhân tiện, Hodgson hào hứng kể về chiến tích hoà 0-0 trên sân của Napoli trong trận đấu thuộc Europa League diễn ra vào đêm qua dù không sử dụng nhiều trụ cột: "Liverpool đã khẳng định còn lâu chúng tôi mới chết. Rất nhiều người cho rằng Liverpool sẽ chẳng thể làm ăn được gì nếu sử dụng đội hình như trận đấu vừa rồi nhưng họ đã lầm to. Một điểm trước Napoli đã giúp Liverpool tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng. Hầu như mọi cầu thủ của Liverpool đều luôn khao khát thể hiện mình và sẵn sàng ra sân để cống hiến cho đội bóng".

Và Hodgson rất tự tin hướng đến cuộc tiếp đón Blackburn trên sân nhà vào cuối tuần này: "Ngay từ trước trận derby vùng Merseyside với Everton ở vòng trước (Liverpool thua trắng mặt 0-2), chúng tôi đã có cảm giác rằng rồi mọi việc sẽ đâu vào đây và Liverpool sẽ tìm lại được hình ảnh. Trận đấu với Blackburn là thời cơ thuận lợi để chứng tỏ điều đó. Mọi cầu thủ của Liverpool đang rất đoàn kết và sẽ chiến đấu hết mình để thoát khỏi tình cảnh hiện nay".

Hy vọng Hodgson cùng các học trò sẽ làm được như những gì ông đã tuyên bố. Mới cả, cơ hội dành cho nhà cầm quân 63 tuổi này cũng đâu còn nhiều. Chỉ cần thêm vài ba trận không thắng nữa, chắc chắn Hodgson sẽ phải lặng lẽ ra đi ngay cả khi có muốn tiếp tục gắn bó với Liverpool bởi quyền quyết định đâu nằm trong tay ông.

Theo Bảo Phương (Bongda24h)