Roy Hodgson: Torres vẫn có thể ra đi

Dù Torres đã trở lại luyện tập cùng The Kop đồng thời cũng chính thức cam kết sẽ gắn bó với Quỷ đỏ vùng Merseyside ít nhất là một mùa bóng nữa, tương lai của tiền đạo ngôi sao này vẫn được đặt dấu hỏi khi ông thầy mới của anh tại Anfield vừa hé lộ với báo giới, Torres vẫn có thể ra đi nếu Liverpool nhận được lời đề nghị hấp dẫn. Phát biểu trên The Sun, chiến lược gia 62 tuổi cho hay: “Với tư cách một cầu thủ, điều quan trọng đối với Fernando đó là có một mùa giải thành công như mong ước”. “Nhưng ai mà biết chắc được mùa giải tới sẽ như thế nào? Rất có thể chúng tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công và các cầu thủ cảm thấy hài lòng nên họ sẽ ở lại cùng CLB. Nhưng trong trường hợp xấu, Liverpool có một mùa giải thất bại thì mọi điều đều có thể xảy ra”. HLV Roy Hodgson nhấn mạnh: “Torres là một cầu thủ tầm cỡ, và nếu anh ấy tiếp tục duy trì được phong độ thi đấu đỉnh cao trong những mùa giải tiếp theo thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều CLB quan tâm tới El Nino”. “Chúng ta hẳn là vẫn nhớ trường hợp của Kaka và Cristiano Ronaldo. Mặc dù họ là nhân tố cực kì quan trọng của AC Milan cùng Man United nhưng rốt cuộc 2 ngôi sao này vẫn được phép ra đi khi Real Madrid đề nghị một mức giá hợp tình hợp lý (giá chuyển nhượng của Kaka là 56 triệu bảng và C.Ronaldo là 80 triệu bảng). Với những lời đề nghị hấp dẫn kiểu như vậy, bất kì CLB nào cũng khó lòng làm ngơ được”. Tuy nhiên, tân HLV của The Kop không quên trấn an NHM: “Khi nào điều đó xảy ra thì CLB sẽ xem xét và cân nhắc thêm. Còn hiện tại, tôi rất vui khi Torres cam kết sẽ tiếp tục thi đấu cho Liverpool ít nhất là trong mùa giải tới. Sau bao lời đồn đoán về tương lai của Fernando, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho Liverpool trước khi mùa giải mới khởi tranh”. Mặc dù đã có lúc phải "ngồi chơi xơi nước" do chấn thương nhưng tiền đạo 26 tuổi có biệt danh El Nino vẫn kịp đóng góp cho The Kop 18 bàn thắng tại Premier League 2009-2010. Với thành tích khá ấn tượng đó, Torres đã trở thành bản hợp đồng được nhiều CLB săn đuổi trong mùa Hè này. Mới đây, giới truyền thông xứ Sương mù đưa tin đối thủ của Liverpool tại Ngoại hạng Anh là Gã nhà giàu mới nổi Man City sẵn sàng chi tới 50 triệu bảng để có thể đưa Torres về sân City of Manchester. Theo Nhật Minh (Bongdaso)