Roy Hodgson ví “sao” trẻ của MU với Fabregas

Tom Cleverley (phải) đang trở thành niềm hi vọng mới của nước Anh ở vị trí tiền vệ



Theo Nguyễn Huy (ESPN, Dân trí)

Người ta đang nói rất nhiều đến cái tên Tom Cleverley thời gian qua với những sự kì vọng cực kì lớn lao. Tại MU, tiền vệ 23 tuổi này được Sir Alex Ferguson cho đá chính trong cả 3 trận đấu ở Premier League từ đầu mùa. Thậm chí, Cleverley còn được nhắm đến như là sự thay thế về lâu dài cho lão tướng Paul Scholes tại Old Trafford.Chưa dừng lại ở đó, sau màn trình diễn chói sáng cùng Olympic Vương quốc Anh tại Thế vận hội London vừa qua, Tom Cleverley đã được HLV Roy Hodgson gọi vào ĐTQG. Cũng như trong màu áo CLB, Cleverley chứng tỏ sự thăng tiến rất nhanh khi được xuất phát ngay từ đầu ở trận giao hữu với Italia (2-1) cũng như cuộc chạm trán với Moldova (5-0) mới đây.Khi mà Gerrard và Lampard đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp còn Jack Wilshere còn “bận” vật lộn với hàng loạt chấn thương, tài năng trẻ của MU đang nổi lên như niềm hi vọng lớn của “Tam Sư” nếu họ đến được với VCK World Cup 2014. Đích thân ông thầy Roy Hodgson cũng vừa bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với cậu học trò này:“Tôi cho rằng bạn có thể nói Tom Cleverley là một tiền vệ tấn công nhưng cậu ấy thậm chí còn có thể chơi như Cesc Fabregas. Cleverley thi đấu ở vị trí đó tại MU với khả năng quay trở lại vai trò tiền vệ trung tâm để đoạt bóng khi cần thiết.Cậu ấy cũng được giao trách nhiệm thi đấu gần hơn với Jermain Defoe và để Gerrard cùng Lampard thi đấu ở vị trí thấp hơn. Phát hiện ra Cleverley là một điều quan trọng với tôi. Tôi từng biết cậu ấy ngày còn ở Watford và muốn được nhìn thấy Cleverley thi đấu. Tuy nhiên, Cleverley lại dính chấn thương từ sớm ở mùa trước, do đó Olympic là cơ hội để tôi theo dõi cậu ấy”.Ngoài “thuyền trưởng” của tuyển Anh, cả đội trưởng Steven Gerrard cũng dành những lời có cánh cho người đồng đội mới: “Tom Cleverley thực sự là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy vẫn còn rất trẻ và những trận đấu như trước Moldova sẽ là kinh nghiệm tuyệt vời cho Cleverley.Tom Cleverley đang thi đấu cho một trong những đội bóng lớn nhất tại châu Âu và cậu ấy đã được gọi vào ĐTQG. Vì vậy, rõ ràng cầu thủ này đang có một tương lai tươi sáng. Cậu ấy cần tiếp tục học hỏi, cố gắng để phát triển và sẽ trở thành một ngôi sao hàng đầu”.