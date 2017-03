Ryan Giggs chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng với MU

Mặc dù đã bước sang tuổi 38 nhưng Ryan Giggs vẫn chưa có dấu hiệu muốn kết thúc sự nghiệp sân cỏ. Ở độ tuổi này, nhiều cầu thủ đã tính đến chuyện nghỉ ngơi hoặc chuyển sang một công việc mới thay vì tiếp tục xỏ giầy vào sân chơi bóng. Nhưng Giggs lại là cầu thủ thuộc về số ít còn lại, có nghĩa là anh sẽ tiếp tục chơi bóng khi còn cảm thấy có thể ra sân. Minh chứng rõ ràng nhất là việc tiền vệ xứ Wales chuẩn bị ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng với Man Utd. Theo bản kế hoạch được tiết lộ, nhiều khả năng Giggs sẽ gắn bó với Old Trafford thêm 1 năm nữa “Đã đến thời điểm để tôi ngồi vào bàn đàm phán thảo luận về kế hoạch cho tương lai. Hiện tại, tôi cảm thấy phong độ vẫn tốt và hoàn toàn có thể gắn bó lâu hơn với CLB. Chúng tôi hi vọng sẽ đạt được kết quả tốt”, Ryan Giggs đã phát biểu. Theo DailyMail, đầu tháng 1 tới, phía Man Utd cũng như người đại diện của Giggs sẽ ngồi lại để cùng đàm phán về một hợp đồng mới. Thời hạn sẽ vẫn là 1 năm, tương tự như bản hợp đồng cũ mà Giggs đã ký ở thời điểm này của năm ngoái. Trong trận đấu vừa qua với Fulham, tiền vệ kì cựu xứ Wales đã có bàn thắng đầu tiên tại Premier League mùa giải này. Pha lập công đó đã đưa anh vươn tới kỉ lục ghi bàn trong 22 mùa giải liên tiếp tại Premier League. Cầu thủ chạy cánh của Man United hiện chỉ còn cách cột mốc 900 trận chơi cho đội bóng 19 lần vô địch Anh có 9 lần ra sân nữa. Và nếu chấp nhận gia hạn thêm, Giggs có cơ hội lớn đào sâu thêm kỷ lục của mình. Thậm chí, ông bố của 2 đứa trẻ có thể chạm mốc 1000 trận nếu ở lại tới năm 40 tuổi. Kể từ khi gia nhập Old Trafford vào năm 1990, Ryan Giggs đã gắn bó cả sự nghiệp với Man Utd. Trong 891 lần ra sân trong màu áo đỏ, tiền vệ này đã có tổng cộng 162 bàn thắng và trở thành một trong những huyền thoại sống tại Old Trafford. Trong trường hợp Giggs dừng lại, anh có thể đảm nhiệm một cương vị mới. Đây cũng là trường hợp tương tự như Paul Scholes, người đã giải nghệ và hiện là HLV đội trẻ của Man Utd. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)