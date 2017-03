Ryan Giggs: Nhận huân chương “Tự do của Salford”

Ryan Giggs sinh ra tại Canton, Cardiff nhưng từ năm lên 7 tuổi đã sống tại Salford (gần Manchester) cho tới tận trước khi chuyển sang thi đấu cho M.U. Bởi vậy, tuổi thơ của Giggs gắn bó trọn với thành phố nhỏ xinh này. Ngày hôm qua, ngôi sao của MU đã có vinh dự nhận huân chương Tự do do thành phố Salford trao tặng.



Được biết đây là phần thưởng cao quý nhất của thành phố Salford. Trong suốt lịch sử, tính cả Giggs mới có 22 người được Salford trao tặng huân chương này. Người đầu tiên có vinh dự này là Benjamin Armitage (một chính trị gia). Armitage nhận huân chương Tự do hồi năm 1899.





Trả lời phỏng vấn BBC, Giggs không giấu được sự xúc động cho biết: “Nhận huân chương Tự do của Salford là phần thưởng tuyệt vời nhất mà tôi từng được trao tặng. Tôi thấy quá tự hào. Tôi chưa bao giờ được nhận được sự tôn vinh nào cao quý như vậy”. Được biết đích thân thị trưởng Salford, ông Roger Lightup đã trao tặng Giggs phần thưởng này.



Năm ngoái, Giggs còn được BBC chọn là VĐV Thể thao xuất sắc nhất năm 2009. Ở tuổi 36, Giggs vẫn chinh phục từng đỉnh cao không chỉ trong bóng đá mà còn ở cả cuộc sống ngoài sân cỏ.

Theo BaoBongDa