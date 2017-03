Samir Nasri công khai chỉ trích Mancini là kẻ lừa dối

Trong thời gian qua, HLV Mancini không ngớt lời chỉ trích Nasri về thái độ tập luyện. Không những vậy, trong ngày hôm qua, chiến lược gia người Italia còn đùa rằng sẽ “tặng” cầu thủ này…quả đấm để thi đấu với đúng đẳng cấp.

Nasri công khai “bật” lại Mancini

Những tưởng rằng câu nói đùa của Mancini sẽ giúp Nasri nhìn lại mình để tiến bước nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Cầu thủ này đã “đáp trả” bằng việc gọi ông thày người Italia là kẻ lừa dối.

Phát biểu trước báo giới, cựu tiền vệ của Arsenal cho biết: “Tôi biết rằng mình đang trải qua mùa giải không thực sự thành công. Có nhiều lý do để lý giải cho điều đó. Nhưng nếu Mancini cho rằng tôi chỉ thể hiện 50% trong lúc tập luyện, đó thực sự là điều dối trá”.

Không dừng lại ở đó, Nasri cũng dành tặng những lời khen cho ông thày cũ, Wenger và một lần nữa anh khẳng định rằng quyết định chuyển tới Man City không nằm ở vấn đề tiền bạc. Tiền vệ 26 tuổi này nói thêm: “Wenger là HLV vĩ đại nhất mà tôi từng có vinh dự cộng tác.

Ông ấy luôn hiểu tôi và tìm cách khơi dậy tiềm năng. Tôi luôn biết ơn HLV Wenger, người đóng vai trò quan trọng giúp tôi xây dựng sự nghiệp. Tôi cảm thấy hối tiếc vì không bàn bạc với ông ấy trước khi quyết định ra đi.

Dù thế nào, tôi vẫn không hối tiếc vì đã gia nhập Man City. Tôi luôn khao khát được thi đấu và thể hiện mình. Vì vậy, tôi tới Man “xanh” chỉ đơn thuần vì lý do thể thao. Không nên so sánh Arsenal với Man City. Rõ ràng, The Citizens là đội bóng mạnh hơn, ở đó, tôi đã giành được chức vô địch Premier League, trong khi Arsenal chỉ có thể chiến đấu giành vé dự Champions League. Do đó, đừng cho rằng tôi tới Man City vì tiền.

Bên cạnh đó, Nasri cũng tiết lộ rằng một trong những nguyên nhân chính đẩy anh rời khỏi Arsenal là do ông chủ Stan Kroenke quá…tham lam. Nasri tiết lộ: “Mùa Hè ấy, Arsenal chỉ cho phép tôi hoặc Fabregas rời khỏi đội bóng. Tuy nhiên, Stan Kroenke đã không thể cưỡng lại mức phí chuyển nhượng và bán cả hai”.

