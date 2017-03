Samir Nasri xin lỗi trẻ em vì "trót" chửi... phóng viên



Trước đó, sau khi ghi bàn vào lưới Anh ở trận hòa 1-1 với Pháp tại vòng bảng, tiền vệ đang khoác áo CLB Man City đã chạy đến chỗ cánh phóng viên đang tác nghiệp trên sân và hét lớn: "Câm mồm lại".Sau đó, tại tứ kết, sau trận thua Tây Ban Nha 0-2, Nasri cũng chạy đến chỗ cánh phóng viên và hét lớn cụm từ "you are looking for shit” (chúng mày tìm c… à).Vụ việc nghiêm trọng đến nỗi, Liên đoàn Bóng đá Pháp sau đó đã mở một cuộc điều tra nhằm vào scandal này. Nếu tìm ra được bằng chứng buộc tội, Nasri có thể bị cấm thi đấu 2 năm cho đội tuyển quốc gia Pháp.“Có quá nhiều điều sai sự thật xung quanh sự cố này”, Nasri viết trên Twitter của mình.“Tôi muốn người hâm mộ, đặc biệt các em nhỏ, biết rằng tôi thành thật lấy làm tiếc vì những lời đã buông ra với báo giới có thể khiến họ sốc.Tôi yêu đội tuyển Pháp, bóng đá và tôi luôn tôn trọng giới mộ điệu. Đã có một số vấn đề cá nhân giữa tôi và báo giới. Tôi sẽ giải thích rõ ràng vào thời điểm thích hợp nhất”, cựu tiền vệ của Arsenal viết tiếp.Một ngày trước, tiết lộ trên tờ L'Equipe, Samir Nasri giải thích, vì thường xuyên bị báo chí nói xấu nên anh đã có hành vi như thế.Theo Bảo Nghi(TNO)