Sân Thống Nhất sống lại thời bóng đá... bao cấp

Nghe có vẻ lạ và ngược, nhưng nó là sự thật. Lâu lắm rồi trong và cả ngoài sân Thống Nhất mới sống lại thời những trận bóng thời bao cấp với đầy ắp CĐV. Không khí tràn đầy “chất bóng đá”. Cái thời mà TP.HCM có nhiều đội bóng như Cảng Sài Gòn, Công an TP.HCM, Hải Quan…cứ trước trận đấu thì không khí rất đông vui và sảng khoái.



Khán giả như thế mới...máu

Bốn ngày vừa qua sân Thống Nhất sống trong không khí như thế. Bởi hai vòng đấu 15 và 16 V- League liên tục CLB TP.HCM nằm nhà tiếp lần lượt FLC Thanh Hóa và SL Nghệ An. Đây lại là hai đội bóng có lượng cổ động viên hùng hậu nhất.



Ai nỡ phản bội khi fan hâm mộ như thế này

Sân Thống Nhất chứng kiến những lễ hội thật vui, thật đúng ý nghĩa của những ngày giải trí cuối tuần (hoặc sau ngày làm việc).

Sân Thống Nhất những ngày qua tràn ngập sắc vàng, màu áo truyền thống của Thanh Hóa và SL Nghệ An.





Người con bóng đá xứ Nghệ làm sếp CLB TP.HCM

Chiều nay trận TP.HCM- SL Nghệ An, fan hâm mộ SL Nghệ An còn đông hơn rất nhiều so với fan Thanh Hóa cách đây bốn ngày. Ngoài đường Nguyễn Kim, nơi có cổng chính của sân Thống Nhất hàng trăm, hàng ngàn fan hâm mộ SL Nghệ An nhuộm vàng tuyến đường trước sân, trên vỉa hè thỉnh thoảng đây đó những nhóm fan bày bán trang phục cổ vũ, khăn đeo, bandrole…thật tuyệt vời.



Sắc màu tuyệt vời do Fan SL Nghệ An tạo ra

Khi trận đấu diễn ra thì nhìn khu khán đài C và D… vàng chóe cả góc trời. Những cầu thủ thể hiện trên sân rất máu. Những lần bóng suýt vào là trên các khán đài bỗng đồng thanh những thứ âm thanh xuýt xoa, tiếc nuối…những thứ âm thanh…rất bóng đá, làm cho ta dễ nhớ lại những cảm xúc thời bóng đá bao cấp khi các đội như Cảng Sài Gòn (hay Hải Quan, Công An TP.HCM) tiếp các đội bóng khu vực miền Trung hay miền Bắc đến thi đấu ở giải vô địch Quốc gia.



Đường Nguyễn Kim rợp...màu vàng

Hết trận, từng nhóm người vừa rời sân vừa bình luận sôi nổi từng tình huống, từng bàn thắng bàn thua trong sự phấn khích và cả tiếc nuối…Hiếm lắm, lâu lắm rồi mới nghe lại, thấy lại những thứ âm thanh, những hình ảnh này.



Sắc màu này chẳng thua gì CLB nước ngoài

Ngày cuối tuần, đúng nghĩa thư giãn với bóng đá.

Sở dĩ sân Thống Nhất có được những ngày lễ hội bóng đá, lễ hội sắc vàng là chính nhờ hai đội khách FLC Thanh Hóa và SL Nghệ An, chứ không phải nhờ hai đội TP.HCM.

Qua những trận như thế này hai đại diện TP.HCM ở V-League hãy suy nghĩ và nhìn lại cách thi đấu và tinh thần cống hiến để “đưa” khán giả đến sân Có như vậy sân Thống Nhất mới kéo dài bầu không khí tuyệt vời như thế này.