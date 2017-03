Sân Vinh nhận mức phạt cảnh cáo

Sự cố suýt vỡ sân Vinh chính là tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày qua. Đây là sự cố không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng sự hời hợt trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh của BTC sân là rất đáng trách. Trận đấu giữa SLNA và Sài Gòn XT được dự báo là rất căng thẳng, nhưng không hiểu vì sao BTC sân Vinh chỉ bố trí lực lượng khá mỏng, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát, bất lực trước hàng nghìn người ùn ùn kéo vào sân theo cửa số 6.

Rất may là sau khi để xảy ra sự cố, BTC sân đã huy động lực lượng an ninh để kiểm soát tình hình, trước khi tổ chức trận đấu trong an toàn. Đây chính là tình tiết giảm tội cho BTC sân Vinh, nhưng không ai nghĩ họ lại không nhận một mức án nào, kể cả hành chính.

Theo đó, Ban kỷ luật đã ra mức phạt: “Cảnh cáo đối với BTC trận đấu của CLB SLNA do vi phạm khoản 1 Điều 68 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB SLNA và CLB XM Xuân Thành Sài Gòn tại lượt trận thứ 5, ngày 14/4/2013 trên SVĐ Vinh”.

Trong khung hình phạt xử BTC sân Vinh, có ghi rõ: “BTC trận đấu để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân thi đấu trước, trong và sau trận đấu thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo và có thể bị phạt tiền tối thiểu 10.000.000 đồng. Nếu trong vòng 30 phút không tổ chức thi đấu được thì BTC trận đấu sẽ bị cảnh cáo và phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, đồng thời đội chủ nhà sẽ bị xử thua đội khách với tỷ số 0-3 (nếu kết quả trận đấu mà đội chủ nhà thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số).

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, các trận đấu tiếp theo của đội chủ nhà có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc sân trung gian. Nếu lỗi do cổ động viên của đội khách gây ra thì đội khách cũng bị xử lý kỷ luật như trên.

Cách tính thời gian 30 phút:

a) Trước trận đấu tính từ giờ bóng lăn;

b) Trong trận đấu tính từ lúc trọng tài tạm dừng trận đấu”.

Như vậy là BTC sân Vinh đã nhận mức án nhẹ nhất trong khung hình phạt này. Lý giải cho án phạt khá nhẹ với BTC sân Vinh, Trưởng BKL Nguyễn Hải Hường cho biết: “Báo cáo từ BTC giải nói, CĐV tràn vào sân theo cửa số 6, cửa dành cho người khuyết tật nên lực lượng an ninh gặp khó trong việc ngăn cản. Tuy nhiên, đã không xảy ra sự cố đáng tiếc nào sau đó. Đặc biệt, BTC sân đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình, không để vỡ sân và ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu”.

Cũng theo ông Hường, sự hâm mộ của CĐV SLNA là rất đáng khích lệ và nên nhân rộng tại V.League, vốn có nhiều sân không có khán giả. Tuy nhiên, dù hâm mộ thế nào cũng phải trong sự quy củ và kiểm soát chặt chẽ của BTC sân. “CĐV Nghệ An lâu nay không để xảy ra những sự cố lớn, từng nhận giải Fair-play mùa 2012, đó được xem như những tình tiết giảm nhẹ. Khán giả kéo đến sân đông là điều quý, vì ở thời điểm này, nhiều sân có mời khán giả cũng không thèm đến”, ông Hường nói.

Bên cạnh mức phạt cảnh cáo, Ban kỷ luật cũng tư vấn Ban tổ chức giải nên thông báo đến BTC các sân siết chặt công tác an ninh, an toàn trận đấu. Không chỉ có sân Vinh mà nhiều sân khác đều có nguy cơ vỡ sân. Như vậy là sự cố sân Vinh đã được giải quyết. Không có án phạt nào được Ban kỷ luật đưa ra, nhưng rõ ràng đây sẽ là bài học xương máu với sân Vinh và nhiều sân khác.

Ở một diễn biến khác, trong ngày hôm qua, Ban trọng tài đã tiến hành mổ băng để xem lại những tình huống gây tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài vòng 5 V.League. Thông tin từ Ban trọng tài, nhiều khả năng chỉ có một trợ lý bị kỷ luật, trong khi các trọng tài chính dù mắc một số sai sót, nhưng chỉ bị nhắc nhở cần phải rút kinh nghiệm những trận đấu tới.

Không có án phạt nặng cho trọng tài được Ban trọng tài đưa ra, nhưng Ban tư vấn đạo đức lại có văn bản gửi lãnh đạo VPF, BTC giải đề nghị cần phải có biện pháp xử lý kiên quyết với các sai sót của trọng tài. Đặc biệt, Ban tư vấn đạo đức cho rằng những trọng tài mắc sai sót nên tạm dừng làm nhiệm vụ những vòng tới để chấn chỉnh lại.

Theo Ngô Linh (Dân trí)