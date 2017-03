Sang Thái tìm chỗ đứng

So với nhiều ông bầu làm bóng đá thì bầu Hiển là người vừa mát tay lại vừa có trách nhiệm với CLB của mình. Ông trân trọng cái tên và chất lượng những đội bóng ông đầu tư kể cả ở Việt Nam lẫn ở Lào. Cũng vì thế mà vòng play off AFC Champions League, ông bầu này ra thông điệp chơi ra trò và chơi hết mình chứ không đá kiểu xìu xìu cho qua giải rồi về làm trùm ao nhà V-League. Lượt trận play off thứ nhất trước đại diện Ấn Độ, dù giáp tết nhưng các cầu thủ Hà Nội T&T vẫn gồng mình đá thắng 3-0. Mùng 4 tết khi mọi người còn “nướng” tết thì các cầu thủ Hà Nội T&T lại tập trung và lên đường sang Thái Lan chuẩn bị đá với Muangthong. Sự nghiêm túc này cho thấy bầu Hiển rất máu với cúp châu Á và ông muốn đội bóng cũng nghiêm túc với sân chơi lớn cấp châu lục.

Sang Thái Lan chắc chắn bầu Hiển và cầu thủ của ông sẽ học được rất nhiều trong đó có những điều mà ở Việt Nam dù là đội hàng đầu V-League nhưng ông bầu rất máu với bóng đá này chưa học được. Đó là cách tổ chức chuyên nghiệp từ CLB, trong đó cái sân luôn sôi động cùng đội ngũ cổ động viên chuyên nghiệp và chính là nguồn lực nuôi sống đội bóng; đó là việc thu hút những khách hàng lớn và việc dùng bóng đá nuôi bóng đá chứ không phải lấy tiền của công ty mẹ ăn nên làm ra nuôi lại đội bóng như các CLB V-League sống nhờ ống thở quen thuộc đấy; là thái độ tôn trọng người hâm mộ và cách thức lẫn hệ thống tổ chức một đội bóng đi theo khuôn mẫu của người Anh…

Tôi tin chắc sau khi trở về từ Thái Lan, bầu Hiển sẽ có cái nhìn rất khác về cách làm bóng đá bởi nếu ở Thái, LĐBĐ Thái Lan hướng dẫn và quy chuẩn các CLB của mình thì ở Việt Nam hầu như mọi thứ các ông bầu đều phải mày mò, tự chạy với túi tiền của mình.

Với cách tổ chức như Thai-League và thương hiệu đội bóng gắn chặt với những khách hàng, với người hâm mộ và với tính truyền thống như thế thì không thể có chuyện mấy ông bầu thích thì chơi và không thích hay túng tiền thì bỏ như ở V-League xảy ra rất phổ biến.

Có những cái bóng đá Thái Lan học ta và phát triển, còn ta thì cứ tự hào V-League đi trước Thai-League nhưng sự đồng bộ từ cấp CLB trở lên thì ta mạnh ai nấy làm còn Thái Lan lại theo quy chuẩn như từng học của người Anh.

Vì thế mà chuyện Hà Nội T&T thắng hay thua ở vòng play off với Muangthong vào ngày 8-2, theo tôi sẽ không quan trọng bằng việc bầu Hiển và các cầu thủ của ông xác định lại mặt bằng lẫn chỗ đứng của CLB mình. Xác định để hiệu chỉnh thay vì quanh quẩn cứ là vô địch V-League nhưng ra ngoài thì rụt rè, tự ti.

NGUYỄN NGUYÊN