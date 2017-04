Sanna Khánh Hòa gây sốc

Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội (23 điểm); 2. Thanh Hóa (23 điểm); 3. Sanna Khánh Hòa (23 điểm); 4. Hải Phòng (22 điểm); 5. Than Quảng Ninh (20 điểm); 6. Quảng Nam (20 điểm); 7. Sài Gòn (20 điểm); 8. SHB Đà Nẵng (18 điểm); 9. TP.HCM (15 điểm); 10. HA Gia Lai (14 điểm); 11. SL Nghệ An (14 điểm); 12. B. Bình Dương (12 điểm); 13. Cần Thơ (7 điểm); 14. Long An (5 điểm).