"Sao" 20 triệu bảng của Liverpool chê HLV độc tài

Đây không phải lần đầu tiên Downing khẳng định mình đang bị đối xử bất công và yêu cầu HLV Rodgers nói rõ lý do tại sao lại bỏ rơi anh. Kể cả khi được vào sân thì Downing cũng phải chơi ở vị trí oái oăm, hậu vệ.



Cách đây không lâu HLV Rodgers từng yêu cầu Downing ngừng ngay việc kêu than vì chuyện mất suất đá chính và tập trung vào tập luyện. Tuy nhiên, cựu tiền vệ của Middlesbrough thừa nhận anh không thể chịu được hoàn cảnh ngột ngạt hiện tại và muốn phá vỡ sự im lặng. “Tôi rất thất vọng và bạn nên hỏi HLV ông ấy có ý gì đối với những chia sẻ của tôi. Tôi luôn nỗ lực tốt nhất có thể. Đó là sự thật”, Downing chia sẻ.



“Lòng can đảm bao gồm nhiều thứ. Nếu bạn muốn cản phá bóng và di chuyển liên hồi (ngập ngừng), đó không phải là trò chơi của tôi. Lòng cản đảm với tôi là cố gắng lấy lại bóng khi mất và làm nên chuyện gì đó với nó. Đó là điều tôi đang cố gắng làm”.

“Tôi rất thất vọng. Nếu huấn luyện viên cảm thấy điều đó là chưa đủ, thì tôi nghĩ mình cũng không thể làm gì nhiều hơn thế. Tôi chỉ biết nỗ lực làm việc và tuân theo những gì ông ấy đề ra. Tôi bao giờ cũng tập trung vào những diễn biến trên sân và đặt lợi ích cá nhân sau lưng mình”.



“Tôi muốn mọi thứ riêng tư nhưng thực tế mọi thứ đang diễn ra như vậy. Chúng tôi có vài cuộc trao đổi và điều tôi nhận được lúc nào cũng là cố gắng tập luyện và nắm lấy cơ hội”.



Chuyển đến Liverpool từ Aston Villa mùa Hè năm ngoái với phí chuyển nhượng 20 triệu bảng, Downing là lựa chọn yêu thích của HLV tiền nhiệm Kenny Dalglish nhưng anh mới chỉ có 1 lần đá chính ở Premier League kể từ khi Rodgers lên nắm quyền.



Phát ngôn của Downing về Rodgers sẽ khiến anh có ngơ bị bán tháo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Trước Downing, Rodgers cũng kịp thể hiện quyền uy bằng cách đẩy đi 4 cựu thần bao gồm Andy Carroll, Charlie Adam, Alberto Aquilani và Maxi Rodriguez.

Theo Linh Sơn (Bongdaplus)