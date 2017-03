Sao Manchester City nổi giận với bê bối của Garry Cook

Cụ thể, Garry Cook đã gửi một e-mail cho mẹ của Onuoha – đang bị ung thư – với ý châm biếm rằng bà này không đủ sức làm người đại diện hậu vệ Man City. Ngay sau khi sự việc bị vỡ lở, Garry Cook đang phải đối mặt với rất nhiều sự chỉ trích. Hiện những cầu thủ của chính The Citizens đang vô cùng tức giận trước hành động của vị giám đốc điều hành Man xanh. Theo đó, một nguồn tin thân cận với giới cầu thủ của The Citizens tiết lộ: “Họ đang rất tức giận về điều này. Nedum Onuoha là cầu thủ được yêu quý và họ cảm thấy rất bức xúc khi mẹ của anh ấy lại bị đối xử như vậy”. Theo tờ The Sun đưa tin, e-mail trên được gửi tới cho Brian Marwood, chuyên quản lý mảng bóng đá của The Citizens. Nhưng không hiểu vô tình hay cố ý, mẹ của Onuoha lại cũng nhận được e-mail trên. Trước vụ bê bối, Garry Cook phân minh rằng ông không hề gửi e-mail trên. Và rằng đã có ai đó xâm nhập vào hòm thư điện tử của ông rồi gây ra những thao tác sai trái. Bất chấp sự phân minh của Garry Cook, bà Onuoha hiện đang rất tức giận. Và theo đó Man City buộc phải đưa ra 1 ủy ban để điều tra vụ việc. Mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho giám đốc điều hành của The Citizens. Hiện bà Onuoha đã kiến nghị lên cả BTC Premier League, FA và chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của The Citizens. Nếu ông Garry Cook bị xác nhận chính là người gửi e-mail, khả năng tại vị của vị giám đốc điều hành này là rất thấp. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)