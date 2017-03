Sao M.U và Chelsea ẩn danh lên mạng săn tình

Terry (phải) và Giggs, hai thành viên của trang web hẹn hò Undercoverlovers.com?

Cụ thể trong 44 cầu thủ đăng ký thành viên từ tháng 1 năm ngoái, có 12 người tới từ Premier League, 19 từ Championship, 8 từ League One và 5 từ League Two.



UndercoverLovers là trang web hẹn hò ngoài hôn nhân “đắt khách” bậc nhất Vương quốc Anh với 695.000 thành viên, tương đương 2% dân số đã lập gia đình trên toàn bộ Vương quốc Anh. Những người tham gia trang web này được bảo mật tuyệt đối về danh tính. UndercoverLovers tạo ra môi trường an toàn và kín đáo cho những chuyến phiêu lưu tình ái ngoài vợ ngoài chồng.



“Chưa có một cầu thủ bóng đá nào lộ ra chuyện không chung thủy trên mặt báo trong vòng một năm qua. Điều này có nghĩa cầu thủ Anh là những vị thánh? Đáng buồn thay, hoàn toàn không phải vậy. Có tới 44 cầu thủ đã đăng ký với chúng tôi trong một năm qua, trong đó có cả các ngôi sao thượng hạng tới từ Chelsea và Man Utd”, Emily Pope, phát ngôn viên của UndercoverLovers tiết lộ trên tờ Daily Mail.



“Hơn nữa, chính các cầu thủ là những người tích cực “ăn vụng” nhất. Họ thường có những chuyến thi đấu xa nhà, và đó là cơ hội tuyệt vời cho những thú vui thể xác được thăng hoa. Trong một cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi, có tới 89% thành viên không bị phanh phui chuyện ngoại tình. Tính bảo mật cao của UndercoverLovers khiến các cầu thủ rất tin tưởng chúng tôi”, Emily cho biết thêm.



Ngay sau khi UndercoverLovers tung ra con số 44 cầu thủ chuyên “ăn vụng”, giới CĐV Anh lại được dịp thỏa trí đoán mò về những cái tên cụ thể. Và hai cầu thủ được nhắc tới nhiều nhất là Ryan Giggs (Man Utd) và John Terry (Chelsea).



Giggs nổi danh là một “sát thủ tình trường” mà vụ léng phéng với cô em dâu Natasha và thậm chí cả mẹ Natasha là minh chứng rõ rệt nhất. Trong khi đó, Terry cũng nổi tiếng không kém trong khoản “sát gái”. Sự nghiệp của trung vệ khoác áo Chelsea từng lao đao vì mối tình vụng trộm với bạn gái của đồng đội Wayne Bridge. Cứ nhìn từ lối sống buông thả của hai ngôi sao này thì chẳng ai thắc mắc nếu họ tìm đến UndercoverLovers để thỏa trí tung hoành. Bảo sao cầu thủ Anh ngày càng đổ đốn.

Theo Việt Hà (Bongdaplus)