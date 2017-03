Sao Premier League đi nhà thổ như đi cafe

Bí mật gây sốc này vừa được tiết lộ trên tạp chí Four Four Two số ra tháng 9. Theo lời của một cựu cầu thủ tại Premier League, nhóm 5 ngôi sao từng chơi cùng đội với anh là khách quen của nhà thổ tới mức họ thường hẹn gái làng chơi uống nước sau mỗi buổi tập.

Các fan đang rất tò mò về 5 tay chơi chưa được lôi ra ánh sáng Nhóm 5 chiến hữu trên bến dưới thuyền này tự đặt cho “động” mà họ lui tới hằng ngày cái tên là The 50. Đơn giản vì mỗi lần mua vui ở đây, họ phải trả 50 bảng. Họ coi việc ghé thăm The 50 như một phần không thể thiếu trong lịch trình sinh hoạt của mình.



“Chúng tôi thường kết thúc buổi tập vào 1h30 chiều. Còn lại, chúng tôi thoải mái thời gian làm việc riêng. Với những cầu thủ có gia đình ở cạnh thì chẳng vấn đề gì. Nhưng với số cầu thủ sống xa nhà, mà số này ngày càng nhiều, thì lại khác. Họ phải làm gì để giết thời gian? 4 hoặc 5 ngôi sao đã chơi cùng tôi chọn nhà chứa làm câu trả lời”, cầu thủ giấu tên kể trên cho biết.



“Ghi bàn” ngoài sân chẳng thể hết thời gian “nhàn cư vi bất thiện”. Uống nước, chém gió cũng chưa hết thừa thì giờ. Họ còn rủ “gà móng đỏ” của mình đi thử vận may trong các sòng bài cho đỡ buồn. Với nhóm này, chỉ có… điên mới đi bảo tàng hay nhà hát vào lúc rảnh.



Bí mật hé lộ, 5 ngôi sao nào sẽ phải giật mình thon thót đây? Theo Điệp Anh (Bongdaplus)