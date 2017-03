Sao West Brom dùng tiền thay giấy vệ sinh

Tờ The Sun mới đây vừa cho đăng tải một hình ảnh khiến mọi người đều phải sốc – hậu vệ Liam Ridgewell của West Brom chùi mông bằng một tập tiền khi đi vệ sinh. Bức ảnh được chụp trong phòng tắm của ngôi biệt thự trị giá 1,5 triệu bảng của Ridgewell ở in Barnt Green, Birmingham sau đó được gửi cho tờ The Sun bởi một fan giấu tên của West Brom. Theo tờ báo này, tập tiền trên tay Ridgewell có mệnh giá 20 bảng mỗi tờ, tổng giá trị lên tới 1000 bảng.

Ridgewell bị chỉ trích dữ dội dù lên tiếng thanh minh đó chỉ là một trò đùa. Ảnh: Sun.

Sau khi bức ảnh này được đăng tải, hậu vệ 28 tuổi của West Brom ngay lập tức phải nhận làn sóng chỉ trích từ phía dư luận. Tại West Brom, Ridgewell được hưởng mức lương 20.000 bảng mỗi tuần. Số tiền này bằng với thu nhập bình quân trong một năm của người dân West Midlands - một trong những khu vực nghèo nhất nước Anh.

"Người dân West Bromwich chỉ kiếm được phần nhỏ so với những gì gã ngu ngốc này có được. Điều này khiến tôi cảm thấy buồn. Chúng tôi luôn nghĩ rằng đám cầu thủ rất ngông cuồng do được hưởng lương cao và việc này đã chứng minh cho điều đó", một fan West Bromwich bức xúc nói.

Liam Ridgewell cũng ngay lập tức lên tiếng thanh minh khi bị chỉ trích dữ dội. “Tôi chụp bức ảnh riêng tư này cách đây khoảng 8 tháng như một trò đùa với một người bạn. Anh ta và tôi đã cá cược với nhau chuyện này. Tôi chỉ có ý định cho anh ấy xem bức ảnh nhưng bây giờ mọi người đều đã thấy. Tôi hiểu mình sẽ bị đánh giá ra sao sau chuyện này. Tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra”, Ridgewell tỏ ra hối hận.

Bất chấp lời xin lỗi của Ridgewell, hậu vệ 28 tuổi này vẫn tiếp tục phải nhận những lời chỉ trích từ các fan. "Dù anh ta có đùa, đánh cược đi chăng nữa, anh ta nên nghĩ tới việc này sẽ ảnh hưởng tới bọn trẻ như thế nào trước khi làm chứ", Robert Jones, một họa sĩ 38 tuổi, chỉ trích hành động phản cảm của Ridgewell.

Trong khi đó người đại diện của West Brom cho biết đây là vấn đề cá nhân của Ridgewell, không ảnh hưởng quá nhiều đến CLB. Ridgewell sẽ được nhắc nhở nội bộ để rút kinh nghiệm.

