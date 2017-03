Sau Van Pesie, tân binh tiếp theo của M.U sẽ là ai?

Sir Alex Ferguson

Tâm trạng phấn khích xung quanh sự xuất hiện của Robin van Persie tại Old Trafford sẽ cần một thời gian nữa để lắng xuống. Đây là một trong những vụ chuyển nhượng đình đám nhất giữa hai đội bóng Anh mà người hâm mộ từng chứng kiến. Và tất nhiên, không chỉ các cổ động viên Man Utd, mà cả thế giới đều đang chờ đợi ngày ra mắt bộ đôi tấn công mới Rooney-Percy của Red Devils.



Nhưng trong kế hoạch trên thị trường chuyển nhượng Hè, Sir Alex Ferguson đã chuẩn bị sẵn một số tiền lớn cho 2 tân binh. Thương vụ RvP coi như đã xong, nhưng Lucas Moura đã trở mặt lựa chọn PSG vào phút chót.



Ferguson đã tiêu gần 30 triệu bảng vào vụ chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan. Tuy nhiên, với việc Berbatov, và thêm 1 hay 2 người nữa, nhiều khả năng sẽ phải rời Old Trafford, ông bầu người Scotland có thêm tiền trong ngân sách chuyển nhượng nếu quyết định đội bóng cần thêm người.

Lucas Moura đã từ chối Man Utd vào phút cuối



Một số cho rằng vị trí cấp thiết Man Utd cần bổ sung nhất là tiền vệ, nhưng một bộ phận khác lại có nhận định ngược lại. Anderson đang có thể lực hoàn hảo, không dính bất cứ chấn thương nào trong chuyến du đấu Hè. Tương tự như vậy, Tom Cleverley có vẻ như sắp có một mùa giải lớn. Trong khi Michael Carrick đang trong giai đoạn phong độ ổn định.



Cần nhớ rằng Ferguson đã có thêm Shinji Kagawa, người đang gây ấn tượng mạnh kể từ khi gia nhập, và RvP cũng có thể đá tốt nếu được đẩy xuống chơi tiền vệ. Tiếp theo, dĩ nhiên vẫn còn những lão tướng chưa hết thời, Scholes và Giggs; chưa kể có thể đưa Daren Fletcher vào trong danh sách này.



Với RvP và cầu thủ trẻ người Chile, Henriquez bổ sung cho hàng công, sẽ là ngớ ngẩn nếu nhận định Man Utd cần thêm tiền đạo trung tâm. Và bất chấp ý kiến cho rằng Red Devils thiếu những phương án dự phòng ở hàng phòng ngự, họ có nhiều hơn những con người đủ khả năng thích ứng.



Một khu vực vị chiến lược gia người Scotland có thể phải bận tâm là hai bên hành lang. Rất nhiều người tin Man Utd có sự phong phú của các tài năng đá cánh như Valencia, Nani và Ashley Young có thể cạnh tranh cho hai vị trí. Giggs và Kagawa cũng có thể chơi rộng và thậm chí Bebe đã tỏ ra sắc bén trong các trận giao hữu Hè.



Nhưng không chắc chắn liệu Young đã thuyết phục hoàn toàn ông thày Ferguson hay chưa. Cựu tiền vệ Aston Villa vẫn chưa có được sự đảm bảo trong đội hình chính của Man Utd. Nani là một tài năng thú vị nhưng vẫn gây thất vọng. Chỉ Valencia đã chứng tỏ giá trị của mình và sẽ là sự lựa chọn đầu tiên.



Do vậy, nếu Man Utd có thêm một tân binh khác, đó sẽ là động thái tăng cường cho vị trí tiền vệ cánh trái, hoặc phải. Và dưới đây là một vài ứng viên.



Nicolas Gaitan (Benfica)



Một thỏa thuận với cầu thủ của Benfica được cho là đã đạt được hồi Giáng sinh năm ngoái. Tuy nhiên, Fergie dường như không hài lòng khi đội bóng Bồ Đào Nha công khai sự quan tâm của ông tới Gaitan và các cuộc đàm phán đã bị đóng băng.



James Rodriguez (Porto)



Nhanh như chớp, và có kỹ năng đi bóng gây khó chịu cho đối phương – những phẩm chất khiến người ta liên tưởng đến Antonio Valencia. Một cầu thủ khác chưa từng thử sức tại Premier League và do vậy rất có thể sẽ là một canh bạc nếu Ferguson tiền vệ 21 tuổi người Colombia về sân Old Trafford.



Arjen Robben (Bayern)



Một cái tên quá quen thuộc và sẽ là sự bổ sung hoàn hảo nếu Ferguson bỏ qua một bên yếu tố tuổi tác. Là một trong những cầu thủ hay nhất tại Champions League mùa trước và vài mùa gần đây tại Bayern, tiền vệ người Hà Lan trở thành nhân tố không thể thiếu.

Theo Đ.H (Bongdaplus)