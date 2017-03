Sẽ có hợp đồng mới cho Evra

Cách đây không lâu, trên trang web chính thức của CLB MU đã có những tuyên bố phủ nhận việc hậu vệ người Pháp bày tỏ mong muốn được ra đi. Và gần đây nhất, tờ The Sun cho hay, BLĐ MU đang gấp rút soạn thảo một bản hợp đồng mới với cầu thủ 29 tuổi Patrice Evra. Động thái này của MU được coi là đánh trực tiếp vào tham vọng của hai đại gia Châu Âu là Inter Milan và Real Madrid. Hiện hợp đồng của Evra với Quỷ đỏ còn một năm rưỡi nữa và Manchester United rõ ràng không muốn để mất anh vào tay kẻ khác. Cụ thể, theo The Sun, MU đang dự định đưa ra bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2014. HLV của Manchester United, Sir Alex Ferguson cũng đang rất muốn giữ hậu vệ người Pháp ở lại với sân Old Trafford và chấm dứt các tin đồn nhảm nhí xung quanh Evra. Vì lẽ đó, sẽ sớm có những thông tin chính thức về việc ký kết hợp đồng giữa cầu thủ tài năng người Pháp với Manchester United. Theo Nguyễn Nhu (Bongdaso)