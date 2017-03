Sẽ có người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo LĐBĐ Anh?

LĐBĐ Anh (The FA) đã phải chịu nhiều sức ép sau quá trình hoạt động không tốt trong nhiệm kì mới. Điều đó khiến chủ tịch FA – ông David Bernstein đã hé mở về khả năng sẽ có cuộc cải tổ trong BLĐ tổ chức này nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Vị chủ tịch này đã đưa ra phương án sẽ bổ sung thêm 2 vị trí giám đốc độc lập trong BLĐ FA . Tuy nhiên, điều đặc biệt là ông đã đưa ra ý kiến có thể sẽ bổ nhiệm một người phụ nữ cho 1 trong 2 vị trí đó. Bà Karren Brady - người hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch CLB West Ham “Một người phụ nữ trong BLĐ là một điều thật tuyệt vời nhưng đó phải là một người tài năng. Chúng tôi muốn một người chọn lựa một người tốt nhất. Chúng tôi không nghĩ là mình nên chi phối toàn bộ quyền lực. Đó là một giải pháp tạo nên sự đa dạng và tôi nghĩ đó là điều đặc biệt”, Chủ tịch FA – ông David Bernstein đã phát biểu. “Những cuộc bầu cử không bao giờ mang đến sự hoàn hảo. Tuy nhiên, ở đó vẫn có những yếu tố mà chúng ta có thể hi vọng. Ít nhất thì họ cũng đạt được thành công về mặt nào đó. Điều chúng tôi cần làm là phải chọn lựa những vị trí tốt nhất và không muốn nhà nước phải can thiệp vào chuyện này”, chủ tịch FA nói thêm. Theo những gợi ý từ phía chủ tịch David Bernstein, người phụ nữ được đánh giá cao nhất là Karren Brady, người hiện tại đang giữ chức phó chủ tịch CLB West Ham. Trước đó, người phụ nữ này cũng đã từng trải qua những chức vụ khá cao trong bóng đá như giám đốc điều hành Birmingham City vào năm 1993 khi mới chỉ 23 tuổi. Bên cạnh đó, Karren Brady còn là một nhà báo, nhà bình luận và nhà văn nổi tiếng tại xứ sở sương mù. Đó là những yếu tố khiến vị phó chủ tịch của West Ham có khả năng cao nhất nếu được BLĐ FA cân nhắc. Theo Duy Quang (Bongdaso)