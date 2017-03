SEA Games 26 có thể bị đe dọa vì vụ ông Riedl

Ông Riedl khi còn dẫn dắt tuyển Indonesia (Nguồn: Jakarta Post)

Tuy nhiên, việc PSSI bất ngờ sa thải huấn luyện viên Alfred Riedl có thể sẽ khiến mọi việc trở nên rối beng.



Hãng tin AP ngày hôm nay đã dẫn lời ông Riedl cho biết huấn luyện viên người Áo dọa sẽ kiện lên FIFA nếu như không được PSSI đền bù hợp đồng. Được biết, ông Riedl lên dẫn dắt đội tuyển Indonesia từ tháng 5/2010 với hợp đồng có thời hạn 3 năm, lương 12.000 USD/tháng. Ông vẫn còn gần 2 năm hợp đồng và nếu được bồi thường, cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam có thể nhận được khoản đền bù lên tới gần 300.000 USD.



“Lý do họ sa thải tôi là vì PSSI có chủ tịch và ban chấp hành mới. Đó là những người thuộc đảng cầm quyền, thay thế ban chấp hành cũ thuộc đảng phái khác. Họ sa thải tôi là vì lý do chính trị. Tôi có thể chứng minh điều đó và nếu họ không đền bù cho tôi, tôi sẽ đưa vụ việc lên FIFA,” ông Riedl phát biểu.



Trước đó, chỉ ba ngày sau khi đắc cử, tân chủ tịch PSSI Djohar Arifin Husin đã sa thải huấn luyện viên Riedl vì lý do chiến lược gia người Áo không có hợp đồng mà chỉ có thỏa thuận cá nhân với cựu phó chủ tịch Nirwan Dermawan Bakrie.



Phát biểu với AP, ông Riedl nói rằng ông đương nhiên đã ký hợp đồng với các thành viên của PSSI trong thời gian những người đó còn tại vị. Điều này cũng đã được cựu tổng thư ký Nugraha Besoes xác nhận trên tờ Jakarta Post, và ông này – mới bị chủ tịch Djohar sa thải, cho biết ông sẵn sàng đứng ra làm chứng.



Như vậy, nếu như ông Riedl đưa vụ việc lên FIFA thì chắc chắn liên đoàn bóng đá thế giới sẽ có những hành động cứng rắn với PSSI. Và khi ấy, tương lai của môn bóng đá nam ở SEA Games 26 sẽ lại bị treo lơ lửng.



Ông Djohar đã đắc cử chức chủ tịch PSSI sau khi FIFA cấm cựu chủ tịch Nurdin Halid tái cử vì có hành vi vi phạm trước đây. Nhưng theo báo chí Indonesia thì bản thân tân chủ tịch PSSI cũng đang bị cáo buộc là không trong sạch.



Theo tờ Jakarta Post thì ông Djohar chiến thắng trong cuộc bầu cử nhờ có sự ủng hộ về mặt tài chính của nhà tài phiệt dầu lửa Arifin Panigoro. Ông Arifin chính là người lập nên giải đấu ly khai với giải vô địch quốc gia Indonesia của PSSI. Giải đấu của ông Arifin không được FIFA công nhận, song tới đây có thể ban chấp hành mới của PSSI sẽ tiến hành sáp nhập hai giải làm một.



Theo Jakarta Post thì ngày hôm qua, ông Arifin đã tổ chức một buổi dạ tiệc tại nhà riêng ở Jakarta để chúc mừng ông Djohar thắng cử. Trong thành phần khách mời có cả tiền đạo sinh tại Hà Lan Irfan Bachdim. Cầu thủ này từng được huấn luyện viên Riedl gọi vào đội tuyển Indonesia dự AFF Cup 2010, nhưng sau đó đã bị PSSI nhiệm kỳ trước cấm thi đấu do khoác áo một câu lạc bộ tham dự giải đấu ly khai của ông Arifin. Phát biểu với Jakarta Post, Irfan hy vọng anh sẽ được PSSI nhiệm kỳ mới xóa án để trở lại đội tuyển quốc gia.



Hiện đội tuyển Indonesia đã tiến hành tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Turkmenistan tại vòng loại World Cup 2014, song chưa thể luyện tập vì tân huấn luyện viên người Hà Lan Wim Rijsbergen vẫn chưa có mặt tại Jakarta. Theo tân chủ tịch PSSI thì có thể ông Rijsbergen cũng sẽ dẫn dắt U23 Indonesia dự SEA Games 26, nhưng dĩ nhiên là trong trường hợp môn bóng đá nam vẫn được tổ chức./.

(Theo Vietnam+)