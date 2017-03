Sergio Aguero "mê" Michael Owen

Tiền đạo ngôi sao của The Citizens cho hay Michael Owen - tiền đạo hiện đang thi đấu cho Manchester United chính là thần tượng thủa nhỏ của anh. World Cup 1998, Michael Owen đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới đội tuyển Argentina và đó chính là khoảnh khắc Aguero - cậu bé mới 10 tuổi - muốn tới Anh chơi bóng. “Tôi đã xem giải ngoại hạng Anh qua truyền hình. Tôi thích Premier League hơn là La Liga và Serie A. Tôi yêu Michael Owen. Tôi đã luôn dõi theo anh ấy khi Owen còn chơi ở Liverpool. Đó chính là lý do tại sao tôi bắt đầu xem Premier League”, Aguero tiết lộ. “Rõ ràng phong cách chơi bóng ở Anh là hoàn toàn khác với Tây Ban Nha nhưng tôi sẽ thích ứng càng nhanh càng tốt và cố gắng tập trung 100% trong các buổi tập”, tiền đạo của The Citizens cho hay. Cập bến Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, tiền đạo người Argentina có mức giá lên tới 38 triệu bảng. Mặc dù vậy, ngay lập tức Aguero đã chứng minh giá trị của mình với đội bóng mới. Tính đến thời điểm này, Aguero đã có 8 bàn thắng cho The Citizens tại Premier League. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)