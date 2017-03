Serie A: Trọng tài tiếp tay Juventus hạ AS Roma

Kết quả cuối cùng Juventus thắng 3-2 nhưng những bình luận về trận này lại chỉ trích kịch liệt trọng tài đã đứng về phía Juventus vùi dập đội khách. Chính tiền vệ đội trưởng Totti của AS Roma đã chỉ trích trọng tài kịch liệt và mỉa mai rằng cần phải tổ chức một giải riêng không có Juventus dự để các đội khác đá với nhau cho công bằng.

Không chỉ Totti mà dư luận Ý cũng râm ran một thế lực thao túng giới trọng tài mà đội bóng lắm tiền nhiều của có đại gia đứng sau lưng giật dây như Juventus luôn được sự ưu ái của vua sân cỏ.

Trận cầu hay giữa Juventus - AS Roma đã bị trọng tài làm hỏng khi nghiêng về phía Juventus để “giết” AS Roma. Ảnh: GETTY IMAGES

Trở lại trận đấu trên vào phút 26 Pirlo sút phạt trúng tay Maicon. Ban đầu trọng tài Rocchi cho đá phạt ngoài khu 16,5 m nhưng Pirlo lại chỉ vào trong và ông trọng tài này liền đổi ý kéo vào thành quả phạt đền. Nhờ vậy mà Juventus có bàn mở tỉ số. Bực bội, HLV Rudi Garcia của AS Roma bèn có cử chỉ chế nhạo trọng tài liền bị đuổi ngay lên khán đài!

Sau đó đến lượt AS Roma được phạt đền do lỗi hậu vệ Liechtenstein đẩy ngã Totti và cầu thủ 38 tuổi này đã gỡ hòa 1-1. Sau đó AS Roma vượt lên 2-1 nhờ bàn thắng của Iturbe.

Thế nhưng một lần nữa ông trọng tài Rocchi lại “thưởng” cho Juventus một quả phạt đền nữa từ động tác Keita chạm nhẹ Pogba ngoài vùng 16,5 m. Và Tevez lần thứ hai đứng trước chấm 11 m gỡ hòa 2-2. Từ đó đôi bên bước vào hiệp 2 căng thẳng cho đến phút 86 Bonucci đón quả phạt góc tung cú vô-lê ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Juventus.

Cuối trận trọng tài Rocchi còn rút thẻ đỏ đuổi luôn cả Manolas lẫn Morata mỗi bên một người vì gây gổ nhau làm trận đấu đã căng càng căng thêm.

Thắng trận nhờ sự tiếp tay của trọng tài, Juventus tiếp tục nâng kỷ lục 22 trận liên tục toàn thắng.

VĂN HUY