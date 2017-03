Shakira chính thức “mất suất” tại World Cup 2014

Tại World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi, Shakira là ca sĩ thể hiện ca khúc chính có giai điệu rất sôi động Waka Waka. Trước đó, Nữ hoàng nhạc La tinh cũng làm cả thế giới phát sốt với ca khúc Hips Dont Lie tại World Cup 2006 (Đức).

Rapper Pitbull, Claudia Leitte và Jennifer Lopez sẽ thể hiện ca khúc chính We Are One (Ola Ola) tại World Cup 2014

Có vẻ như, Shakira rất có duyên với các kỳ World Cup, bởi bất cứ ca khúc nào do cô thể hiện đều trở thành hit sau đó.

Tuy nhiên, cô bạn gái bốc lửa của trung vệ Barca, Gerard Pique sẽ không có cơ hội trình diễn những cái lắc hông nóng bỏng của mình tại lễ khai mạc World Cup 2014. Ca khúc chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh We Are One (Ola Ola) sẽ do nữ danh ca người Mỹ, Jennifer Lopez, giám khảo chương trình The Voice của Brazil, Claudia Leitte và rapper người Mỹ Pitbull thể hiện.

Jennifer Lopez cũng được khán giả toàn thế giới biết đến với những ca khúc sôi động. Ca khúc Let's Get Loud mà cô từng trình diễn tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 1999 đã nhanh chóng trở thành một bài hit đình đám và thường được nghe mỗi mùa bóng đá.

Những nghệ sỹ tham gia thể hiện We Are One (Ola Ola) hy vọng ca khúc sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ trái bóng tròn trên khắp hành tinh, góp phần tạo nên thành công của World Cup 2014.

Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke tiết lộ trên Twitter rằng single của bài hát này sẽ được phát hành trong một vài tuần tới. Lời của ca khúc We Are One (Ola Ola) sẽ được dịch ra tiếng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.