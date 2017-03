Shaun Wright-Phillips bị cha hối thúc rời Man City

Đã từng được xem là một ngôi sao sáng giá của nước Anh và Man City, nhưng giờ đây Shaun Wright-Phillips đã không còn là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình The Citizens. Mùa giải mới này, tiền vệ chạy cánh này mới chỉ xuất hiện vỏn vẹn có 6 lần trong màu áo Man xanh. Trước đó, BLĐ The Citizens cũng từ chối đáp ứng yêu cầu được hưởng mức lương 100.000 bảng/tuần của Shaun. Do đó, Shaun Wright-Phillips đã không đặt bút kí vào bản hợp đồng mới.

Lo lắng cho sự nghiệp thi đấu của con trai, cựu danh thủ Ian Wright mới đây đã lên tiếng hối thúc cậu con trai nên nhanh chóng có quyết định cho tương lai của mình: “Tôi muốn Shaun Wright-Phillips rời khỏi City of Manchester càng sớm càng tốt, kể cả là dưới hình thức cho mượn. Khi một cầu thủ không được thường xuyên vào sân thi đấu, điều đó đồng nghĩa với việc rất có thể anh ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đá chính tại CLB đó nữa. Và nó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới cơ hội khoác áo tuyển quốc gia của Shaun”.

“Con trai tôi đang cảm thấy rất khó khăn để vực dậy tinh thần của mình. Tôi đang phải chứng kiến nó ngày càng chìm sâu vào trạng thái buồn bã. Chính vì vậy, đã đến lúc Shaun cần phải tìm cho mình một bến đỗ mới, nơi nó sẽ thường xuyên được chứng tỏ khả năng của mình trong đội hình chính thức”.

Mới đây, phía Man City cũng hé lộ khả năng sẽ thực hiện một cuộc thanh lọc lực lượng khi TTCN mở cửa trở lại vào tháng 1 tới. Trong bản danh sách những cái tên nhiều khả năng sẽ rời khỏi Man xanh có Shaun Wright-Phillips, Wayne Bridge, Shay Given và Roque Santa Cruz.

Theo Trang Trần (Bongdaso)