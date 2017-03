Siêu Cúp TBN sẽ tổ chức ở Trung Quốc

Theo AS, Liên đoàn bóng đá TBN chấp nhận chi 32 triệu euro cho United Vansen International Sport để họ cho phép đất nước đông dân nhất thế giới này tổ chức 5/7 kỳ Siêu Cúp sắp tới của bóng đá Tây Ban Nha.



Cũng theo AS, khoản tiền này cao hơn 4 triệu euro so với LĐBĐ Italia đã đạt được trước đây. Do không kịp thời gian chuẩn bị, nên Siêu Cúp Tây Ban Nha đầu tiên tại Trung Quốc sẽ diễn ra vào năm 2013.



Siêu Cúp Tây Ban Nha năm nay sẽ là cuộc đối đầu kinh điển giữa Real Madrid – nhà vô địch La Liga và Barcelona – chủ nhân của Cúp Nhà Vua. Hai đại gia Tây Ban Nha này cũng đã gặp nhau ở trận cầu này năm ngoái với chiến thắng chung cuộc 5-4 nghiêng về CLB xứ Catalonia.

Theo Minh Huy (Bongdaplus)