Siêu phẩm giữa sân giúp U-19 Hà Nội ngược dòng hạ PVF

Trận đấu giữa ĐKVĐ Hà Nội và PVF được đánh giá là chung kết sớm của bảng đấu và có thể là của cả giải.

Hiệp một trận đấu diễn ra rất quyết liệt, hai đội liên tục có những pha vào bóng không khoan nhượng. Trận đấu nhiều lần gián đoạn bởi cầu thủ hai bên liên tục nằm sân.

Các cầu thủ PVF có bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm khi cầu thủ Hà Nội có pha đốt lưới nhà trước sức ép của Đức Lợi. U-19 Hà Nội sau đó vùng lên mạnh mẽ và tạo được vài cơ hội về phía khung thành thủ môn Thái Hiếu bên phía U-19 PVF. Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất của U-19 Hà Nội chính là pha đánh đầu bật cột dọc của Việt Anh.



Cả hai đội đều thi đấu quyết liệt ở trận đấu này. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Đến phút 37, từ quả đá phạt góc, Văn Công có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc san bằng tỉ số 1-1 cho Hà Nội.

Những phút bù giờ, người hâm mộ U-19 PVF thót tim khi Lê Nam của U-19 Hà Nội tung cú sút uy lực ngoài vòng cấm bật người hậu vệ PVF đổi hướng, thủ thành Thái Hiếu đã đứng im nhưng bóng lại đi ra ngoài. Hiệp một khép lại với tỉ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội là đội chơi tốt hơn, tuy nhiên, họ vẫn thi đấu rất rắn khiến nhiều lần các cầu thủ PVF phải nằm sân. Lối chơi đó phần nào đã khiến các cầu thủ PVF tỏ ra lúng túng.

Bước ngoặc của trận đấu xảy ra khi Hồng Sơn của PVF phạm lỗi với Văn Nam phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Chơi hơn người, đến phút 71, Hà Nội có bàn thắng quyết định. Từ một pha phản công nhanh, Văn Nam có pha che người khéo léo loại hậu vệ PVF rồi tung cú sút từ giữa sân bóng ghim vào góc lưới ấn định kết quả 2-1 cho Hà Nội.

Văn Nam tỏa sáng giúp U-19 Hà Nội thắng U-19 PVF. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Do bàn thắng đầu tiên là pha phản lưới nhà nên BTC đã trao giải cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Văn Xuân (U-19 PVF), người thực hiện đường chuyền quyết định. Giải cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Văn Nam của Hà Nội.

Ở trận đấu còn lại, U-19 Sông Lam Nghệ An đã thắng U-19 Khánh Hòa 2-1. Hai bàn thắng của các cầu thủ U-19 Sông Lam Nghệ An đều được ghi ở hiệp 1 do công của Đức Anh và Tiến Anh. Bàn gỡ của Khánh Hòa ghi ở hiệp 2 do công của Phương Liêm.

Với kết quả này, sau lượt trận đầu tiên ở bảng B VCK U-19 quốc gia, Sông Lam Nghệ An và ĐKVĐ Hà Nội đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, hai đội xếp cuối là PVF và Khánh Hòa.

Ngày mai (23/3), lượt trận thứ hai VCK U-19 quốc gia sẽ diễn ra với hai cặp đấu Viettel gặp Thừa Thiên Huế và chủ nhà Bình Định tiếp Long An.