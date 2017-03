Sir Alex: "Ai nói tôi mua Falcao?"

Theo Hữu Vinh (TinTheThao.com.vn)

Dường như, thương vụ Falcao chỉ là sản phẩm của sự "tưởng tượng" của báo chí. Hàng loạt các trang báo nổi tiếng và uy tín như The Sun, Daily Mail, Marca, Gazzeta dello Sport, A Bola,... đều đồng loạt cho đăng tải thông tin Falcao sắp đặt chân đến Old Trafford. Tuy nhiên, rất có thể báo chí đã cho NHM ăn "bánh vẽ" khi mới đây, HLV trưởng của M.U, Sir Alex Ferguson đích thân khẳng định rằng, ông chưa từng biết chút gì về thương vụ này.Sir Alex phát biểu trên The Sun rằng: "Ai nói với các anh là tôi mua Falcao? Tôi xin khẳng định rằng, M.U vẫn chưa hề có bất cứ lời đề nghị nào gửi đến Atletico Madrid về Falcao và tôi cũng chẳng biết các anh lấy những thông tin đó từ đâu. Hiện tại, chúng tôi có 4 sự lựa chọn chất lượng cho hàng công; Persie, Rooney, Welbeck và Chicharito.Tôi chẳng có lí do gì mất 1 đống tiền để đem về thêm 1 tiền đạo. Tôi hoàn toàn hài lòng với những sự lựa chọn đang có trong tay và không hề có ý định thay đổi hàng công M.U trong mùa giải mới."Đây là tin không thể vui hơn cho Chelsea và Manchester City khi cà 2 đại gia này đều rất muốn sở hữu Falcao và sẵn sàng chi đậm cho tiền đạo đã ghi 28 bàn/33 trận cho Atletico mùa này.