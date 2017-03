Sir Alex "bị ám ảnh" bởi sai lầm của các học trò

Sir Alex. (Nguồn: Getty Images)

Man United đã có một trận đấu khá thất vọng ngay tại Old Trafford. Dù tạo được thế trận tốt hơn nhưng những sai lầm từ hàng thủ khiến đội quân của Sir Alex Ferguson chỉ dành được một điểm trước Benfica (2-2).



Hai bàn thua của M.U trong trận đấu này đều đến từ sai lầm của hàng thủ. Đây là lần thứ hai ở Champions League năm nay, "Quỷ đỏ" bị cầm hòa trên sân nhà, sau trận hòa 3-3 với Basel.



Trả lời phỏng vấn Sky Sports sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland cho biết: "Chúng tôi đã chơi tốt, tạo được nhiều cơ hội hơn trong trận đấu này. Việc phải nhận bàn thua từ quá sớm khiến mọi ý đồ đề ra ban đầu đã sớm bị phá sản ngay từ khi mới được triển khai. Tuy nhiên, khi M.U xốc lại đội hình và thực sự bắt nhịp vào trận đấu, chúng tôi đã chứng tỏ được sức mạnh. Các học trò của tôi đã thi đấu nỗ lực trong hiệp hai nhưng không sự thiếu may mắn đã khiến M.U mất 3 điểm."



"Trái bóng tròn đôi khi lại tàn nhẫn như vậy và trận này, M.U phải đón nhận sự tàn nhẫn đó. Tôi không có ý định trách mắng bất cứ học trò nào bởi họ đã thi đấu hết sức mình."



Tuy nhiên ,"ông già gân" cảm thấy ám ảnh bởi những sai lầm của các học trò: "Dường như MU đã bị "ma ám" ở hai tình huống đó. Một bàn đá phản lưới nhà ngoài ý muốn và một cú phát bóng lên khá tệ của David de Gea. Trước đó, đường chuyền về của Phil Jones cũng không thật sự hợp lý nhưng lẽ ra, de Gea cần phải đá thật mạnh lên chứ ko nên tung 1 cú đá 'hời hợt' như vậy."



Không thể giành trọn 3 điểm trước Benfica trên sân nhà , M.U đã tự đẩy mình vào thế quyết đấu một mất một còn với Basel ở lượt đấu cuối.



Hiện tại, Benfica và MU cùng chia sẻ ngôi đầu bảng C với 9 điểm sau 5 lượt, song mới chỉ có Benfica chắc chắn giành quyền đi tiếp, bởi ở lượt cuối thì M.U và Basel phải loại nhau. Không những thế, Benfica nhiều khả năng sẽ kết thúc vòng bảng với tư cách của đội đầu bảng nếu như họ thắng kẻ "lót đường" Otelul, một nhiệm vụ nằm trong tầm tay.



Trong trường hợp đó, nếu như có thắng Basel thì M.U cũng chỉ đi tiếp với tư cách nhì bảng do kém Benfica chỉ số phụ (đối đầu trực tiếp 0-0, 2-2). Điều này cũng đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ có thể phải chạm trán với những đối thủ mạnh như Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich hay Inter Milan ở vòng knock-out.



Trước viễn cảnh đó, Sir Alex tuyên bố: "Đằng nào thì vào bán kết cũng phải gặp những đội bóng đó. Trước hay sau thì cũng vậy thôi, chúng tôi biết phải làm gì."/.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)