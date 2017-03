Sir Alex châm ngòi cuộc chiến tại Stamford Bridge

Với 8 trận thắng 2 trận hòa và chỉ 1 lần thất bại, Man Utd đang là đội sở hữu thành tích sân khách xuất sắc nhất Premier League. “Mùa giải năm nay chúng tôi đã thi đấu rất tốt trên sân khách và cần tiếp tục làm được điều đó. Man Utd còn một vài trận đấu sân khách thực sự quan trọng với Chelsea, Tottenham và Man City. Những năm gần đây Quỷ đỏ đều gặp khó khăn mỗi khi phải hành quân tới sân của Chelsea. Chúng tôi luôn không gặp may. Nhưng giờ đây các học trò của tôi biết phải làm gì để chiến thắng”, HLV Alex Ferguson cho biết. Trong cuộc chạm trán The Blues, Man Utd sẽ có sự trở lại của nhiều cái tên quan trọng. Rooney sẽ trở lại sau 2 trận gần nhất phải nghỉ vì chấn thương mắt cá chân. Ashley Young có thể ra trận từ băng ghế dự bị sau 6 tuần dưỡng thương và Tom Cleverley nhiều khả năng cũng sẽ trở lại. Thủ thành De Gea cũng kịp thời bình phục cho cuộc chạm trán nảy lửa trên Stamford Bridge. Man Utd hiện bằng điểm với đại kình địch cùng thành phố Man City tuy nhiên vẫn đứng thứ 2 trên BXH vì kém hiệu số bàn thắng bại. Chính bởi vậy Sir Alex đang rất muốn các học trò liên tục chiến đấu và chiến thắng hòng vượt qua The Citizens, trở lại với vị trí thứ nhất trên BXH Premier League. Khoảng thời gian tới sẽ là rất khó khăn cho Quỷ đỏ. Sau khi chạm trán Chelsea, Man Utd sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà, gặp Ajax 2 trận liên tiếp tại Europa League rồi gặp Norwich và Tottenham. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)