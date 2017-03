Sir Alex chúc mừng đối thủ, tự tin về thực lực của MU

Tại vòng đấu cuối, MU đã đánh bại Stoke City 4-0 nhưng tất cả đã quá muộn bởi Chelsea còn làm tốt hơn thế (đại phá Wigan tới 8-0). Điều thần kỳ như mong ước của hàng triệu CĐV "Quỷ đỏ" trên toàn thế giới đã không trở thành sự thật. MU đành kết thúc mùa giải với vị trí Á quân cùng với sự thua kém nhiều mặt so với đối thủ (kém hiệu số bàn thắng - bại, ghi được ít bàn thắng hơn) . Vì thế, Sir Alex không có lý do gì để không chúc mừng đối thủ nhưng cũng kèm theo lời cảnh báo: "Premier League là giải đấu khó khăn nhất thế giới và việc Chelsea đăng quang ở giải đấu này là thành tích đáng khen ngợi. Ba năm qua, MU đã giành chức vô địch nên chúng tôi thừa hiểu sự khó khăn của giải đấu. Xin được chúc mừng Carlo, một HLV giỏi và một người đàn ông lịch thiệp. Khó có thể trông đợi nhiều hơn từ Wigan và khi họ chỉ còn 10 người trên sân, chúng tôi biết cuộc đua đã chấm dứt. Chelsea đã lên ngôi nhưng dĩ nhiên, chúng tôi sẽ trở lại vào năm tới. MU sẽ làm lại từ đầu với mục tiêu cao nhất mang danh hiệu về lại Old Trafford".





Dù thất bại, Sir Alex vẫn nở nụ cười trên môi

Mùa giải năm nay, MU từng đạt mục tiêu giành cả Premier League và Champions League. Có những thời điểm, họ hoàn toàn có quyền mơ tới thành tích này nhưng rốt cục, lại thất bại trong cả hai giải đấu lớn và chỉ có được đúng 1 danh hiệu trong năm nay: Carling Cup hay cúp Liên đoàn Anh. Song với Sir Alex, MU vẫn có thể tự hào về một mùa giải thành công: "Quan điểm của bạn về mùa giải vừa qua tốt hay xấu phụ thuộc vào việc bạn sẽ tập trung nhìn vào khía cạnh gì: tiêu cực hay tích cực. Là một HLV, công việc của tôi là đánh giá và phân tích mọi việc một cách khách quan, tuỳ theo bối cảnh chung. Không phải là sự tự trấn an mình mà tôi có thể tự hào tuyên bố MU đã trải qua một mùa giải thành công dù không có danh hiệu lớn".

"Tôi phải phân tách được thực tế và ảo tưởng. Chẳng hạn như có người nhận định rằng, MU đã đánh mất đi những nét đặc trưng nhất của đội bóng trong mùa giải này", chiến lược gia người Scotlan phản bác lại vài ý kiến cho rằng "Quỷ đỏ" không còn trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, cống hiến như truyền thống: "Bởi bóng đá ngày nay càng khó khăn và mang tính cạnh tranh cao hơn. Nếu muốn chiến thắng, không thể cứ rập khuôn áp dụng cùng một lối chơi cho mọi đối thủ. Tôi muốn thấy MU phải thể hiện lối chơi đa dạng, nhiều màu sắc chứ không thể lúc nào cũng lao lên phía trước".

Nhiều CĐV MU lo ngại đội bóng sẽ chẳng thể trở lại đỉnh cao, thậm chí rơi vào thời kỳ suy thoái nếu không tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè tới nhưng "Ngài máy sấy" vẫn rất tự tin về thực lực của đội bóng: "Darren Fletcher đã nỗ lực hết mình để hùng dũng bước ra từ bóng tối và vụt sáng trở thành một cầu thủ bóng đá có đẳng cấp. Nani sắp đến giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp. Darron Gibson đã trải qua mùa giải thành công còn Evans chơi quá ấn tượng ở cái độ tuổi 21 trong khi Valencia làm được những điều quá sức tưởng tượng ở ngay mùa đầu tiên khoác áo MU. Phía sau họ, tôi thực sự có niềm tin rất lớn vào tương lai tươi sáng của lứa cầu thủ như Danny Welbeck, Federico Macheda, Javier Hernandez, Gabriel Obertan, Mame Diouf hay Chris Smalling".

"Ở MU, bạn luôn phải sống trong áp lực nhưng tôi đã quá quen với việc này", HLV Ferguson cảm thấy lần vấp ngã này không có gì to tát: "Nên nhớ, khi tôi ngồi lên chiếc ghế huấn luyện của MU, Liverpool đang là đội bóng thống trị nước Anh còn chúng tôi đã 20 năm không giành nổi một danh hiệu VĐQG nào. Vậy mà các bạn thấy đấy, MU đã thay đổi được tất cả. Thất bại trong mùa giải năm nay, chỉ là một tai nạn và sự thất vọng lớn lao có chăng chỉ ở chỗ, chúng tôi đã thua Chelsea trong cả 2 lượt trận. Tuy nhiên, MU cũng đã có vài chiến thắng ấn tượng".

Nếu như đội bóng thành Manchester không kém may mắn so với Bayern ở trận bán kết Champions League, nếu như trọng tài không "thiên vị" The Blues trong hai trận đại chiến nước Anh,....thì rất có thể, mùa giải 2009-2010 với MU đã tươi sáng hơn rất nhiều. Dẫu sao, cuộc sống không tồn tại những giả định. Phải biết chấp nhận thực tại, MU mới có thể đứng lên, nhìn lại chính mình để khẳng định vị thế đội bóng số 1 đảo quốc sương mù, như đã từng làm được nhiều lần trong quá khứ khi bị Blackburn, Arsenal và cả Chelsea qua mặt ở đấu trường trong nước.

Theo Bảo Anh (Bongda24h)