Sir Alex: Chúng tôi đã thi đấu quá ngu xuẩn

Để Man City nã vào lưới đến 6 bàn ở Old Trafford, M.U đã hứng chịu thất bại nặng nề nhất lịch sử derby Manchester dưới thời Sir Alex. Quỷ đỏ đã đứng dậy, dù không mạnh mẽ sau trận thua kinh hoàng này bằng 3 trận thắng trước Aldershot 3-0, Everton 1-0 và đêm qua là thắng lợi 2-0 trước Otelul Galati. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu này, Sir Alex không quên nhắc đến thất bại nặng nề trước Man City. “Tôi vẫn đau mỗi khi nghĩ đến nó”, Sir Alex mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn. “Chúng tôi đã thi đấu một trận thật ngu xuẩn và để đối phương ghi đến 6 bàn thắng. Chúng tôi sẽ không được tái lặp sai lầm như vậy thêm 1 lần nữa”. Đề cập đến trận thắng Otelul Galati 2-0 ở Old Trafford đêm qua, Sir Alex đã hết lời khen ngợi các học trò, đặc biệt là Wayne Rooney. Ở trận đấu này, R10 đã được bố trí đá ở hàng tiền vệ. Tiền đạo người Anh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U. Đoàn quân của Sir Alex được cùng 8 điểm với Benfica nhưng xếp trên đối thủ nhờ hiệu số bàn thắng bại. Cuối tháng này M.U sẽ tiếp đón đối thủ Bồ Đào Nha trong trận đấu được coi là trận phân định ngôi đầu bảng C. Theo Xuân Hà (Bongdaso)