Sir Alex: Chúng tôi sống sót do may mắn

Ở trận lượt về vòng 1/16 Europa League diễn ra đêm qua, mặc dù được thi đấu tại sân nhà nhưng Man Utd lại bất ngờ chịu thất bại 1-2 trước Ajax Amsterdam. Ngay ở phút thứ 6, Javier Hernandez đã có bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, 2 pha lập công của Aras Ozbilit và Toby Alderweireld đã giúp các vị khách đến từ Hà Lan lật ngược thế cờ. Sau trận đấu, HLV Alex Ferguson đã lập tức đăng đàn và nhận trách nhiệm về thất bại này. Mặc dù vẫn giành vé đi tiếp nhưng phải thừa nhận, Man Utd đã thi đấu một trận quá tệ, đặc biệt là ở hiệp 2. Chiến lược gia người Scotland cho rằng đội bóng của ông đã đi tiếp với một chút may mắn. “Tôi là người phải nhận trách nhiệm vì thất bại này. Việc sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ ở hàng phòng ngự là một mối nguy hại lớn. Tôi nghĩ với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, sẽ là cơ hội tốt để Chris Smalling và Phil Jones cùng xuất trận bởi họ đã vắng mặt trong một thời gian dài. Sự thiếu kinh nghiệm của bộ đôi này đã gây ra những khó khăn cho chúng tôi”, Sir Alex đã phát biểu sau trận đấu. “Những trận đấu tại cúp châu Âu vẫn chứa đựng rất nhiều hiểm họa. Chúng tôi sống sót với một chút may mắn nhưng thực sự chúng tôi không chơi tốt ở hiệp 2. Ở trận đấu này, David De Gea đã có những pha cản phá kì lạ”, HLV Man Utd nói thêm. Nếu Ajax Amsterdam có thêm 1 bàn thắng nữa, họ mới là những người giành vé đi tiếp ở cặp đấu này. Tuy nhiên, với thất bại 1-2, thầy trò Alex Ferguson đã ghi tên mình vào vòng 1/8 và đối thủ tiếp theo của họ là Athletic Bilbao, đội bóng đã vượt qua Lokomotiv Moskva. Trận lượt đi sẽ diễn ra tại Old Trafford vào ngày 8/3 và trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 1 tuần. Theo Hoàng Ngọc (VNE)