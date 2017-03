Sir Alex cũng tới Ajax để chia tay Van der Sar

Thủ môn Van der Sar

Tuy nhiên, đội “Dream Team” của Van der Sar cũng có rất nhiều đồng đội cũ vừa cùng anh chia ngọt sẻ bùi ở M.U là Wayne Rooney, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, đồng thời do chính Sir Alex Ferguson dẫn dắt.



Bên cạnh đó, đội hình này còn có sự góp mặt của các danh thủ Hà Lan, đã khoác áo Ajax như Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Marc Overmars, Edgar Davids hoặc không khoác áo Ajax là Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, những đồng đội cũ trong đội tuyển Hà Lan.



Kết quả của trận đấu này là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của Van der Sar, với các bàn thắng được ghi do công của Louis Saha và Bergkamp.



Góp mặt trong trận đấu với tư cách là khách mời danh dự, huyền thoại Bobby Charlton của M.U đã so sánh van der Sar với người tiền nhiệm của mình ở M.U là thủ môn người Đan Mạch Peter Schmeichel.



Còn nhớ, sau khi Schmeichel giải nghệ, Sir Alex Ferguson của M.U đã phải cực kỳ vất vả tìm người kế vị huyền thoại người Đan Mạch trong khung gỗ. Chỉ đến khi ông chiêu mộ được Van der Sar thì cuộc khủng hoảng thủ môn của M.U mới chấm dứt.



Trước khi đến M.U thì Van der Sar đã từng cùng Ajax giành chức vô địch Champions League năm 1995, cùng đội tuyển Hà Lan vào tới bán kết World Cup 1998. Sau đó, anh chuyển sang chơi cho Juventus, Fulham, rồi mới đặt chân tới Old Trafford và giành thêm một chức vô địch Champions League nữa vào năm 1998.



Tổng cộng, Van der Sar đã giành được 4 chức vô địch Hà Lan cùng Ajax, bốn chức vô địch Premier League cùng M.U, hai lần lên đỉnh cao châu Âu, chia đều trong hai màu áo. Trận đấu chính thức cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh chính là trận thua Barcelona ở chung kết Champions League mùa giải vừa qua./.