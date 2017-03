Sir Alex “đập két” mua Modric

Mùa Đông năm ngoái, Chelsea đã gây sốc khi tung ra 50 triệu euro chiêu mộ Fernando Torres. Mùa Đông này, Manchester United cũng dự định gây bất ngờ lớn khi sắp phá két tậu Luka Modric với số tiền tương tự.

Tottenham luôn khẳng định sẽ không bán Modric bằng bất cứ giá nào. Tiền vệ người Croatia cũng luôn tuyên bố sẽ gắn bó với đội chủ sân White Hart Lane ít nhất là hết mùa bóng năm nay. Tuy nhiên cả Spurs và Modric khó có thể cưỡng lại những gì mà M .U sắp tung ra để “kết liễu” thương vụ này.

Daily Mail cho biết, M.U sẽ trả cho Tottenham 50 triệu bảng để có Modric. Còn tiền vệ người Croatia sẽ nhận được 120.000 bảng/tuần (gấp đôi con số hiện tại ở Tottenham) nếu chấp nhận đến Old Trafford.



M.U đang thất thế trước Man City trong cuộc đua vô địch Premier League. Trong khi Darren Fletcher nhiều khả năng nghỉ hết mùa vì virus dạ dày. Tom Cleverley sắp trở lại nhưng khả năng lấy lại phong độ của tiền vệ người Anh vẫn là 1 dấu hỏi. Chưa kể Tom Cleverley chưa thể so sánh với về kinh nghiệm lẫn tài năng. Sự trở lại của Paul Scholes chỉ là giải pháp tình thế. Đó là những lí do mà Sir Alex quyết chi thật đậm để có Modric.



Tottenham từng từ chối bán Modric cho Chelsea với giá 40 triệu bảng mùa Hè năm ngoái. Có lẽ với đề nghị 50 triệu bảng từ M.U, Chủ tịch Levy khó có thể khước từ.