Sir Alex: "Đoạt được một danh hiệu là hạnh phúc rồi"

Huấn luyện viên Alex Ferguson gặp gỡ Thierry Henry tại New Jersey (Nguồn: Getty Images)

Trong mùa giải 1998-1999, Manchester United trở thành đội bóng Anh đầu tiên đạt được cú ăn ba - vô địch cả giải Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League trong một mùa giải với "thế hệ vàng" Beckham, Roy Keane, Paul Scholes,Jaap Stam hay Dwight Yorke...



Trả lời phỏng vấn tại New Jersey nhằm chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Mỹ, chiến lược gia người Scotland cho biết: "M.U có cơ hội để đoạt cú ăn ba trong mùa giải này nhưng điều đó thực sự rất khó khăn. Đoạt được một danh hiệu là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Mùa giải năm nay chúng tôi đang ở tình thế khó khăn rất nhiều so với năm 1999. Ở mùa giải đó, trong ba tháng cuối cùng chúng tôi không gặp tổn thất nào về lực lượng do chấn thương".



Sir Alex cũng cho biết về kế hoạch chi tiêu của câu lạc bộ chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới: "Nhà Glazer luôn ủng hộ tham vọng xây dựng câu lạc bộ của chúng tôi. M.U đã từng rất thành công trong việc chiêu mộ tài năng trẻ như Ronaldo, Rooney hay Chicharito. Chính vì vậy, tôi không cho rằng mình cần phải thay đổi chính sách chuyển nhượng. Man Utd sẽ tiếp tục đưa về Old Trafford những gương mặt cầu thủ trẻ phù hợp với chiến lược phát triển đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.”



Ngoài ra, Sir Alex đã bày tỏ sự bức xúc của mình khi biết liên đoàn bóng đá Anh dự định tổ chức trận bán kết FA giữa Manchester United và Manchester City tại Wembley: "Sẽ có khoảng 60.000 cổ động viên tới từ Manchester để theo dõi trận bán kết giữa M.U và Man City. Vậy thì sẽ có bao nhiêu lượng xăng dầu dùng để phục vụ cho việc đi lại? Đó chỉ là một ví dụ đơn giản nhất. Sẽ có khá nhiều cổ động viên của Stoke, Bolton, Man City và M.U đổ bộ tới London để theo dõi hai trận bán kết. Ngoài ra, có rất nhiều người tới London để xem giải London Marathon. Điều này sẽ dẫn đến sự hỗn loạn"./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)