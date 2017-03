Sir Alex Ferguson được chia lợi nhuận từ IPO?

Sir Alex bỗng dưng ca ngợi nhà Glazer là những ông chủ mẫu mực

Thông tin HLV Ferguson được hưởng lợi từ sự kiện Man United bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York bắt đầu xuất hiện trên các báo Anh vào hôm qua. Tờ Guardian cho biết, ngay trước khi tiến hành IPO, nhà Glazer đã thông báo chính sách chia lợi nhuận cho các nhân vật chủ chốt tại Old Trafford. Động thái trên khiến những người yêu mến đội bóng áo đỏ buộc phải đặt câu hỏi: GĐĐH David Gill và HLV Alex Ferguson nhận được những gì từ quyết định chào bán cổ phiếu của nhà Glazer?



Phía Man United không phủ nhận hay khẳng định chuyện chi tiền cho các quan chức đội bóng. Trong buổi tiếp xúc báo giới mới đây, đại diện CLB chủ sân Old Trafford từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề này, với lý do: “Theo quy tắc bảo mật của các vụ IPO, chúng tôi không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào”.



Động thái trên càng củng cố tâm lý nghi ngờ trong các CĐV áo đỏ. Một số cho rằng cả Gill lẫn Ferguson đều nhất trí với nhà Glazer về việc chỉ dùng một nửa số tiền thu được từ vụ bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York cho mục đích trả nợ. Sự hoài nghi đó không phải là thiếu cơ sở bởi lâu nay, cả hai nhân vật chủ chốt này của Man United luôn đứng ra bảo vệ giới chủ Mỹ. Cách đây hơn 1 tuần, HLV Ferguson còn mô tả nhà Glazer như là những ông chủ mẫu mực. Ông cũng kêu gọi CĐV cần phải sát cánh cùng đội bóng hơn nữa thay vì nhìn vào chủ sở hữu Man United với ánh mắt nghi ngờ.



Theo một báo cáo vừa được tiết lộ, ủy ban điều hành Man United (trong đó Gill là một thành viên) sẽ nhận được 1,25 triệu bảng tiền thưởng trong vụ IPO. Động thái trên càng củng cố tâm lý nghi ngờ trong các CĐV của đội bóng áo đỏ thành Manchester.



Chuyên gia phân tích tài chính Andy Green cho rằng Man United cần nhanh chóng công khai những khoản chi trong vụ chào bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York. “Tôi không chắc chắn gói lợi tức dành cho các thành viên chủ chốt của Man United có gồm HLV hay không. Tôi nghĩ nhà Glazer và Ferguson cần phải nói rõ về vấn đề này để xóa tan tâm trạng nghi hoặc trong đội ngũ CĐV”, Green kết luận.



Bên cạnh đó, chuyên gia tài chính Andy Green cũng cho rằng HLV Ferguson đang ở trong trạng thái nguy hiểm khi thường xuyên đưa ra bình luận về CĐV trong mối quan hệ với nhà Glazer. Hiện tại, những người yêu mến đội bóng áo đỏ đang nổi giận vì chủ Mỹ không dùng toàn bộ số tiền thu được từ vụ IPO cho việc trả nợ.



Trong bối cảnh đó, việc Ferguson ca ngợi nhà Glazer tốt đẹp bỗng trở nên kệch cỡm.

Theo Đức Châu (Bongdaplus)