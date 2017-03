Sir Alex Ferguson hâm nóng trận derby thành Manchester

Man City vẫn đang thể hiện phong độ hủy diệt tại Premier League với 19 điểm sau 7 vòng đấu, ghi được 23 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 lần. Mặc dù vậy, phong độ của Gã nhà giàu Premier League không khiến HLV Alex Ferguson bất ngờ và khiếp sợ. HLV Alex Ferguson và các học trò không ngán The Citizens “Tôi đã nói rằng điều này sẽ xảy ra. Man City là một đội bóng mạnh và họ sẽ luôn có mặt ở top đầu hoặc ngay dưới đó. Điều Man Utd cần làm khi đụng độ The Citizens đơn giản là đảm bảo tất cả đã sẵn sàng”, HLV Alex Ferguson tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước trận derby thành Manchester. Trước đây, Sir Alex đã có lần cho rằng cuộc chiến với Liverpool mới là một trận derby đúng nghĩa. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của ông chủ giàu có Sheikh Mansour đã mang về cho The Citizens rất nhiều cầu thủ đẳng cấp kéo theo đó sức mạnh của Man City cũng tăng nhanh đến chóng mặt. “Giờ thì tất cả các trận derby đều rất lớn”, HLV Alex Ferguson thừa nhận tầm quan trọng của trận đấu với The Citizens. “The Citizens có động lực, họ có đội hình lớn và sức mạnh tài chính đủ để chiêu mộ những ngôi sao sáng giá nhất”, HLV Ferguson ca ngợi đối thủ cùng thành phố. Trước khi bước vào trận derby thành Manchester, Quỷ đỏ sẽ phải hành quân tới sân nhà của Liverpool tại vòng 8 Premier League tối ngày 15/10. Sau đó, nhà đương kim vô địch sẽ thi đấu trên sân của Otelul đêm ngày 18/10 tại vòng bảng CL. Tối 23/10, Quỷ đỏ sẽ trở về Old Trafford đón tiếp đại kình địch cùng thành phố, Man City. Theo Kinh Vân (Bongdaso)