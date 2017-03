Sir Alex Ferguson sẽ có 160 triệu bảng để mua sắm

David de Gea và Wesley Sneijder là hai mục tiêu lớn trước mắt của M.U. (Nguồn: Getty)

Cho đến cuối mùa giải này, Thủ thành Van der Sar, hậu vệ Gary Neville chắc chắn sẽ giải nghệ. Paul Scholes chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng đến 90% anh sẽ “về hưu”. Tiếp đó là một loạt những cầu thủ khác như Michael Owen, Owen Hargreaves hay Wes Brown cũng sẽ rời đội vì hết hợp đồng. Vì thế ban lãnh đạo của "Quỷ đỏ" đã quyết định chi mạnh tay hơn các mùa giải trước.



Nhiều khả năng David de Gea sẽ là bản hợp dồng đầu tiên của câu lạc bộ chủ sân Old Trafford. Huấn luyện viên Alex Ferguson luôn khẳng định De Gea chính là sự thay thế hoàn hảo cho Van der Sar – người quyết tâm rời M.U vào cuối mùa giải này. Cùng với đó, phong độ thất thường của Maarten Stekelenburg (người do chính Van der Sar giới thiệu) càng khiến chiến lược gia người Scotland mong sớm tìm người để lấp vào vị trí của Van der Sar. Dự kiến khoản tiền mà M.U bỏ ra để chiêu mộ anh sẽ vào khoảng 17 triệu bảng



Ngoài De Gea, cái tên khác nhiều khả năng sẽ đến Old Trafford là cầu thủ chạy cánh Ashley Young của Aston Villa. Người còn lại sẽ là cái tên rất đình đám Wesley Sneijder của Inter Milan. M.U cũng chào đón sự trở lại của một số tài năng trẻ đã thi đấu rất thành công khi được đem cho mượn như Danny Welbeck, Tom Cleverley.



Tuy nhiên, Sir Alex cho biết ông vẫn sẽ theo đuổi chính sách săn tìm các tài năng trẻ. Rõ ràng sau thương vụ thành công của Chicharito ở mùa giải này người hâm mộ sẽ hy vọng "đội quân săn người" của Sir Alex sẽ khai phá ra được nhiều tài năng hơn.



Theo báo cáo gần đây nhất, số tiền mặt M.U đang có trong tài khoản là 113 triệu bảng và dự kiến sẽ tăng lên khoảng 160 triệu bảng vào cuối mùa Hè này.



Trong năm ngoái, công ty mẹ của nhà Glazer là Red Football Joint Venture đã làm ăn thua lỗ với con số kỷ lục 109 triệu bảng. Theo nhà Glazer, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thua lỗ của Red Football Joint Venture là do khoản lãi của số trái phiếu trị giá hơn 500 triệu bảng mà họ đã phát hành. Bên cạnh đó, việc không bán được ngôi sao nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2010 cũng ảnh hưởng không nhỏ tới các khoản doanh thu của Red Football Joint Venture./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)