Sir Alex giải thích lí do để De Gea bắt dự bị

Sir Alex Ferguson đã gây bất ngờ khi để De Gea ngồi trên băng ghế dự bị ở trận đấu với Norwich tại Old Trafford tối qua. Quyết định này dấy lên tin đồn rằng Sir Alex để De Gea bắt dự bị vì sợ vụ lùm xùm “ăn trộm” bánh rán 1 ngày trước đó có thể ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu của thủ thành người TBN. Để định hướng dư luận, Sir Alex đã giải thích lí do ông để Anders Lindegaard bắt chính. “Sắp tới, De Dea sẽ có 2 trận đấu cho Tây Ban Nha (U21), còn Lindegaard chẳng bận bịu gì. Thế nên đây là cơ hội tốt cho Lindegaard”, chiến lược gia người Scotland nói. Manchester United đã thi đấu rất lúng túng trước Norwich trên sân Old Trafford. Hai bàn thắng của Anderson và Welbeck cộng với rất nhiều may mắn (đối phương dứt điểm quá tồi) đã giúp M.U vượt qua Norwich với tỉ số 2-0. Đây là trận bất bại thứ 19 liên tiếp của M.U ở Premier League. Đề cập đến trận đấu với Norwich, Sir Alex nói: “Chúng tôi xứng đáng thắng. Bởi chúng tôi là những người muốn giành chiến thắng. Thú thực đội bóng đã thi đấu không tốt ở hiệp 1. Nhưng trong hiệp 2, khi tôi đẩy Nani sang cánh trái, để Park Ji Sung sang cánh phải và cho Valencia đá nhô cao hơn, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn hẳn”. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn của mình, Sir Alex đã không quên khen ngợi đối phương. Nhà cầm quân của M.U cho rằng, đối thủ đã thi đấu ấn tượng, đặc biệt là hàng thủ và điều này đã gây ra không ít khó khăn cho Quỷ đỏ. Theo Xuân Hà (Bongdaso)