Sir Alex im lặng đến kì lạ sau thất bại trước Liverpool

Nhưng sau thất bại trên sân Anfield đêm qua, "ngài máy sấy" không đưa ra bất kì lời bình luận nào và MU cũng rất im hơi lặng tiếng sau trận thua toàn diện trước Liverpool.

3 bàn thắng của Dirk Kuyt đã khiến trận Super Sunday biến thành bữa tiệc dường như chỉ dành riêng của các cổ động viên của Liverpool. 3 bàn thắng của Kuyt đã khiến MU mất đi 3 điểm, dẫn tới việc khoảng cách giữa "Quỉ đỏ" với Arsenal được giữ nguyên (3 điểm) nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Không chỉ là một trận thua, việc để Liverpool đánh bại trong một thế trận thua toàn diện đã khiến lòng tự trọng của thầy trò Alex Ferguson bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ trong một tuần, MU liên tiếp để thua trong hai cuộc đối đầu quan trọng mang tính bước ngoặt của cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa này trước hai đối thủ lớn - Chelsea và Liverpool.

Sir Alex đang lên kế hoạch chống lại cả FA lẫn giới truyền thông?

Có thể nói MU đã thất bại vì Liverpool chơi quá xuất sắc và hợp lý. Họ đã mạnh dạn dâng cao đội hình tấn công ào ạt nhằm đánh đòn phủ đầu, làm phá sản sớm chiến thuật được HLV Ferguson sắp đặt. Hệ thống thi đấu của MU gồm hàng thủ què quặt và hàng tiền vệ thiếu sức chiến đấu đã nhanh chóng bị rối loạn trước những làn sóng dồn dập từ đội chủ nhà. Sir Alex đã thất bại thảm hại trong chuyện "thử nghiệm" sơ đồ 4-4-2 trong những trận cầu lớn. Việc tung thêm Berbatov vào sân để hợp sức cùng Rooney trên hàng tiền đạo chẳng hề mang lại chút hiệu quả nào, một khi tuyến giữa không kiểm soát được thế trận. Chẳng hiểu vì sao, Fergie lại cất Fletcher, tiền vệ trung tâm đầy dũng mãnh và chơi ổn định nhất đội bóng, trên băng ghế dự bị để rồi MU bị thua thiệt trong cuộc chiến trung tuyến, nhân tố then chốt định đoạt số phận trận đấu. Thêm vào đó, hai bàn thua đầu tiên có sự đóng góp đáng kể của chính các cầu thủ ... MU. Smalling xử lý bóng thiếu tỉnh táo rồi một loạt bóng áo đỏ bị Suarez loại bỏ dễ dàng trước khi chuyền như đặt cho Kuyt ghi bàn dễ dàng. Tiếp đó, Nani "phá bóng như chuyền" và Kuyt tự dưng được trao cơ hội làm tung lưới Van der Sar. Ở một trận cầu đinh cao, cách biệt 2 bàn cực khó san lấp và những diễn biến về sau hoàn toàn nằm trong quy luật quen thuộc. MU vùng lên trong vô vọng và cuối cùng cũng có được bàn danh dự ở thời điểm mọi thứ đã an bài (Liverpool có bàn thứ 3 và trận đấu chỉ còn vài phút nữa).



Trước và sau trận đấu này, bầu không khí tại MU bỗng yên ả một cách lạ thường. Trái với thường lệ khi Sir Alex luôn có những phát biểu nhằm tránh sức ép cho các học trò bằng việc đổ lỗi lên trọng tài, lần này Fergie lại kín tiếng đến kì lạ khi chẳng đưa ra bất cứ lời bình luận nào về kết quả trận "derby của xứ sở sương mù". Nhưng không đưa ra bình luận chẳng phải là Sir Alex chẳng có gì để nói về thất bại này. Nguyên nhân chắc chắn không đến từ cách thất bại của MU bởi với một người cơ trí như Ferguson, chắc chắn ông có thừa lí do để lái chiều hướng dư luận sang một hướng khác thay vì đi sâu vào phân tích sai lầm các học trò của ông mắc phải.

Lí do thực sự khiến Fergie lần này "im hơi lặng tiếng" chắc chắn liên quan đến án phạt của FA sau vụ "ngài máy sấy" lên tiếng chỉ trích nặng nề trọng Martin Atkinson khi MU để thua 1-2 trước Chelsea. Bởi lần này, tất cả các kênh truyền hình đều không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía MU về trận thua trước Liverpool. Trên kênh truyền hình Sky Sport,Fergie cũng không đưa ra bất kì lời phát biểu nào dù đây là kênh truyền hình thể thao thường được Sir Alex chọn sau vụ mâu thuẫn với BBC. Còn với BBC, kênh này cũng không nhận được sự hợp tác từ phía MU khi ngay cả trợ lí Mike Phelan cũng từ chối bình luận sau trận đấu này (BBC và Sir Alex từng xảy ra va chạm và "ông già gân" đã tuyên bố "cạch mặt" kênh truyền hình này). Ngoài ra, cả kênh truyền hình được coi là "gà nhà" như MUTV cũng không nhận được bất cứ sự hợp tác nào, dù họ là phương tiện truyền thông của MU.

Sự việc này đã dấy lên một làn sóng hoài nghi về việc MU cố tình giúp Sir Alex gây áp lực lên FA khi cơ quan cao nhất của bóng đá Anh đang có ý định phạt "ông già gân" vì tội "vạ miệng". Ngay cả MUTV cũng không nhận được sự hợp tác là bằng chứng rõ ràng nhất, bởi kênh này đã gửi băng ghi hình đoạn phỏng vấn Sir Alex cho FA làm bằng chứng chống lại chính người nhà. Với tính cách của Fergie, chắc chắn ông sẽ không bỏ qua chuyện này và việc "bế quan tỏa cảng" với giới truyền thông chính là hành động mà Sir Alex đang dùng để chống lại FA. Hơn nữa với việc kín miệng thế này, Sir Alex không cần nói cũng đủ khiến dư luận phải lái sang chiều hướng với sự mâu thuẫn giữa Fergie và FA, tránh cho các họ trò phải chịu sức ép sau thất bại. Đúng là... cao thủ!



Theo Như Đạt (Bongda24h)