Sir Alex là "chìa khóa" để M.U chiêu dụ Ronaldo

Sir Alex và Ronaldo có mối quan hệ rất thân thiết.



Theo Anh Tuấn (VNN)



Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã khá thất vọng khi "ông già gân" tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải vừa qua.Một trong những yếu tố khiến CR7 hứng thú với viễn cảnh trở lại "nhà hát của những giấc mơ" là được làm việc cùng "người cha thứ hai" Sir Alex Ferguson.Tuy nhiên, M.U vẫn tin rằng, với vai trò là thành viên trong ban giám đốc đội bóng, Fergie sẽ phát huy được tầm ảnh hưởng, thuyết phục Ronaldo trở lại Manchester.Ferguson sẽ không can thiệp vào công việc chuyên môn của HLV David Moyes, nhưng nếu khuyến khích được Ronaldo quay về mái nhà xưa, Sir Alex sẽ cố gắng hết sức.Cristiano Ronaldo và ngài Ferguson vẫn giữ mối quan hệ mật thiết kể từ ngày tiền vệ người Bồ ra đi hồi năm 2009 với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng.Ngày Sir Alex tuyên bố "rửa tay gác kiếm", Ronaldo đã gửi lời tri ân: "“Thanks for everything, Boss.” (Cám ơn vì tất cả, người thầy đáng kính!)Trong một dòng chia sẻ khác mới đây, Ronaldo đã mang đến hi vọng cho fan Quỷ đỏ: "Tất cả những thông tin về chuyện tôi gia hạn hợp đồng với Real đều là bịa đặt."M.U sẵn sàng chi 65 triệu bảng và các thêm một cầu thủ để tậu Ronaldo. Trường hợp Ronny ở lại Real, Quỷ đỏ sẽ chuyển hướng sang săn Gareth Bale.