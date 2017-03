Sir Alex lên kế hoạch về hưu

Hạ gục Norwich 2-0, MU đã lập kỷ lục 19 trận toàn thắng trên sân nhà. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Alex Ferguson cho biết sẽ nghỉ hưu sau 3 mùa giải nữa.



Tháng 11 này, HLV người Scotland sẽ đạt mốc 25 năm dẫn dắt MU. Dù khẳng định vẫn muốn ngồi lên chiếc ghế huấn luyện tại Old Trafford nhưng do tuổi cao, sức yếu, Sir Alex đã lên kế hoạch về hưu. Tuy nhiên, thời gian chia tay sự nghiệp cầm quân của Ferguson vẫn còn khoảng 3 mùa giải nữa.



“Tôi vẫn còn ít nhất 3 mùa giải nữa để tiếp theo đuổi sự nghiệp. Quãng thời gian ít ỏi đó cũng khiến tôi cảm thấy hài lòng. Tôi sẽ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành tâm niệm xây dựng một thế hệ trẻ đủ mạnh để tiếp nối thành công của MU”, Sir Alex cho biết.



Nói về kỷ lục mới, Sir Alex chia sẻ: “Kỷ lục bất bại trên sân nhà trong 2 mùa giải thật tuyệt vời. Norwich là đối thủ mạnh, tuy nhiên MU có độ lỳ nhất định trong những trận đấu khó khăn. Tôi tin MU có được thành công ở mùa giải này nếu các cầu thủ trẻ tiếp tục thể hiện phong độ như hiện nay”.



Chiến thắng trước Norwich là trận thắng thứ 19 liên tiếp trên sân Old Trafford tại giải Ngoại hạng Anh. Thành tích này giúp MU phá kỷ lục về số trận thắng trên sân nhà liên tiếp được lập ở mùa giải 1904/05.

Theo Tân Mai (Bongdaplus)