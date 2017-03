Sir Alex mãn nguyện với kết quả chia bảng

Là đội thường gặp may mắn tại các vòng bốc thăm chia bảng hoặc phân cặp đấu, năm nay vận may một lần nữa mỉm cười với MU khi họ được đưa vào bảng C gồm các đối thủ khá nhẹ nhàng như Rangers hay Bursaspor. Cái tên đáng ngại duy nhất trong nhóm này là Valencia nhưng Los Che cũng đã không còn mạnh như xưa sau khi bán đi bộ đôi đắt giá David Villa và David Silva.

Ferguson sẽ hội ngộ cùng bạn cũ Walter Smith

Vậy nên ngài Alex có lí do để vui mừng: “Chúng tôi có tiềm lực, có sức mạnh để vượt qua vòng bảng. Bạn không thể phàn nàn gì về kết quả này bởi thực tế nó thuận lợi cho MU. Ở những giải đấu thế này việc phải chơi trận sân khách ở đâu là rất quan trọng. Thật mừng là chỉ có chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ là khá xa”.

Một trong những đối thủ ưa thích của ngài Alex sắp tới có lẽ sẽ là Rangers, đội bóng ông từng thi đấu từ năm 1967 đến 1969 và hơn thế nữa HLV đội bóng này từng là trợ lí cho ông tại Old Trafford Walter Smith: “Walter Smith vừa gọi cho tôi nói về việc đặt vé tới Old Trafford. Cũng giống như tôi ông ấy rất mong chờ trận đấu giữa 2 đội.

Trong khi đó HLV Emery của Valencia tỏ rõ vẻ thận trọng: “Chúng tôi chấp nhận kết quả bốc thăm này và chắc chắn rằng với các CĐV họ sẽ rất hào hứng khi được thấy Manchester United tại Mestalla cũng như có cơ hội trải nghiệm tại Old Trafford.

Một đội bóng khác có bề dày truyền thống cả ở châu Âu và trên sân nhà đó là Glasgow Rangers. Đội bóng còn lại là cái tên khá lạ với chúng tôi nhưng dù sao họ cũng vừa VĐ một giải đấu uy tín với tính cạnh tranh cao”, HLV của Valencia nhận định. Dù vậy có vẻ ông vẫn ngán MU nhất.

“Manchester là một trong những đội mạnh nhất giải. Họ đăng quang cách đây không lâu và mùa này vẫn là một ƯCV sáng giá. MU có nhiều tên tuổi lớn nhưng chúng tôi cũng không được xem nhẹ 2 đội còn lại. Tôi rất tôn trọng họ bởi không phải tự nhiên mà họ trở thành 1 trong 32 đội mạnh nhất châu Âu. Đây là một bảng đấu khó khăn nhưng hấp dẫn”, Emery chốt lại.

Theo Hoàng Tùng (Dân trí)