Sir Alex: MU sẽ chiêu mộ 3 tân binh vào mùa Hè

Với việc một loạt lão tướng như Gary Neville, Edwin van der Sar, và có thể là Paul Scholes sẽ treo giày khi mùa giải 2010/11 kết thúc, Man Utd buộc phải nhanh chóng hướng tới Thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm những cái tên thay thế xứng đáng. Đã có rất nhiều ngôi sao được giới thạo tin cho là đang nằm trong tầm ngắm của CLB chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất từ Sir Alex, ông sẽ chỉ lên kế hoạch chiêu mộ 3 tân binh để tăng cường sức mạnh Quỷ đỏ chuẩn bị cho mùa bóng mới. “Chúng tôi đã có sẵn vài kế hoạch trong đầu. Hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng mong đợi”. “Hiện tại, Giggs và Scholes đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Gary Neville chính thức giải nghệ. Van der Sar cũng treo găng khi mùa giải kết thúc. Chính vì vậy, chúng tôi buộc phải khẩn trương lấp đầy chỗ trống do họ để lại để đảm bảo lực lượng cho Man Utd”. “Nhiều khả năng tôi sẽ đưa về Old Trafford 3 bản hợp đồng mới trong kì CN mùa Hè”. Theo Việt Anh (Bongdaso)